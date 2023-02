Troy y Gabriella de High School Musical vuelven a ser tendencia en redes sociales

162

Se cumplen 17 años del estreno de la película High School Musical, una de las sagas de Disney más vistas en los últimos años en la que contaban la historia de unos adolescentes en un colegio de Estados Unidos y del amor entre dos jóvenes, Troy y Gabriela.

Zac Efron, Vanessa Hudgens, Ashley Tisdale, Lucas Grabeel, Corbin Bleu y Monique Coleman, fueron los actores que le dieron vida a cada uno de los personajes de la película que fue lanzada en el año 2006 por Disney Channel y desde su lanzamiento, fueron tres las entregas que se realizaron.

Y es que, después de tantos años, la película vuelve a ser tendencia en redes sociales, puesto que se hizo viral un momento en el que los actores principales están cantando una canción que se puede ver en la primera parte de “High School Musical 3: la graduación”, cuando Troy y Gabriella están cantando “Now or never”.

En una parte especial, los actores y cantantes están interpretando la canción y en un momento especial solo los dos están cantando lo siguiente:

Troy:

Right now I can hardly breathe

Gabriella:

Oh, you can do it just know that I believe

Troy: And that’s all I really need

Gabriella:

Then come on

Troy:

Make me strong. It’s time to turn it up, game on!

El trend del momento

Esto ha sido replicado en varios videos de TikTok, en el que algunas mujeres se grabaron en un partido de Basketball, mientras su pareja estaba jugando dentro del equipo, haciendo la simulación de la parte original de la película.

Hasta el momento, el audio del video que está en la red social, ya suma más de 1.000 publicaciones, y aunque el video real es en un partido de Basketball, también ha sido utilizado para varios deportes, como fútbol, hockey, baseball, entre otros.

El trend con el #HSM3 está siendo utilizado por miles de usuarios e influencers en toda América, con el propósito según los usuarios de vivir ese sueño de estar interpretando la canción como en High School Musical. Algunas personas comentaron, “No sabía que quería irme a vivir a EE.UU. y vivir el sueño de toda chica americana”.

San Valentín

Por otro lado, cada 14 de febrero se celebra en varios países del mundo se celebra el Día de San Valentín. Un día donde se resalta la importancia del amor y donde habitualmente se utiliza para tener tiempo con sus parejas, esposos o salir y conocer a alguien.

Es por eso, que en redes sociales como TikTok, también se han realizado diferentes videos con referente a esta fecha y varias personas ya empiezan a utilizar algunos filtros para que les digan cómo creen que van a pasar este mes del amor.

Uno de los filtros que están utilizando las personas es “¿Cómo voy a pasar este San Valentín?” que están utilizando millones de usuarios en la plataforma, donde las personas se graban tipo selfie y el filtro les responde a la pregunta. “Más sol@ que la una”, “Con el corazón roto”, “Confinado con covid”, “Bien acompañado en pareja”, “”Escuchando música triste mientras llueve”, “Llorando en tu habitación”, son algunas de las respuestas predeterminadas que tiene este filtro.

Y finalmente otro de los filtros es “¿Cómo pasarás San Valentín?” en el que muchas personas la han utilizado para conocer su destino para este próximo 14 de febrero. En este lo muestra de una forma particular, donde responde a tres preguntas, ¿Dónde?, ¿Con quién? y Mientras…Y hay respuestas particulares que les ha dado este filtro y dejado con los pelos de punta a algunos.