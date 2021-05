Disney ya tiene fecha para lanzar Star+ en México: estas serán las series y películas que incluirá su catalogo

(Foto: especial)

Luego del éxito que provocó la llegada en América Latina de Disney+ a finales de 2020, la casa The Walt Disney Company prepara el lanzamiento en México de otra plataforma de streaming con contenido para adultos.

Se trata de Star+, que ofrecerá un atractivo catálogo que incluye programación de Disney Television Studios, FX, 20th Century Studios, 20th Television, Touchstone, ESPN, así como contenido original producido específicamente para dicha plataforma. Así lo detalló Diego Lerner, presidente de la compañía en América Latina a través de un comunicado publicado este 14 de mayo.

“Star+ ofrecerá una experiencia personalizada (...) Su llegada representará un servicio complementario a Disney+ y consolidará la presencia de The Walt Disney Company en el mercado del streaming de Latinoamérica”

En este sentido, agregó que estará disponible el próximo 31 de agosto para todo dispositivo con conexión a Internet; sin embargo, no se informó cuál será el precio de suscripción, aunque adelantó que habrá una oferta comercial combinada con Disney+. Cabe mencionar que el costo de este último es de 159 pesos mensuales o 1,599 anuales.

Series, películas y eventos deportivos

De entrada, incluirá series favoritas de los fans, como This is Us, The Walking Dead, American Horror Story, Outlander, Genius, 9-1-1, S.W.A.T., Grey’s Anatomy‚ 24 ‚ Homeland, Modern Family, Lost, How I met your Mother, The X Files y Prison Break, entre otras.

Pero también comedias animadas, como todas las temporadas de Los Simpson y otros contenidos favoritos de los fans como todas las temporadas de Family Guy, American Dad!, Futurama, Bob´s Burgers y Duncanville.

En cuanto a películas, habrá desde títulos clásicos que conquistan a todas las generaciones hasta éxitos de taquilla y lanzamientos recientes, como la última ganadora del premio Oscar como Mejor Película: Nomadland.

Otras galardonadas disponibles serán Judy, Deadpool y Deadpool 2, Logan, Bohemian Rhapsody, El Diablo Viste a la Moda y Jojo Rabbit; colecciones de películas como Alien, Duro de Matar, El Planeta de los Simios y Búsqueda Implacable.

Por si fuera poco, ofrecerá el apasionante contenido deportivo nacional e internacional bajo la marca ESPN, con una extensa gama de Ligas y campeonatos, con eventos en vivo, así como MLB y competencias de fútbol, tenis, golf, ciclismo, y boxeo, entre otros deportes. Al mismo tiempo, exitosos programas latinoamericanos, como SportsCenter y ESPN KNOCKOUT, así como series y documentales del “líder de deportes”.

La compañía producirá y ofrecerá contenido local original representativo de los gustos de los consumidores de toda la región. “Lo haremos a través de diferentes géneros que permitirán abordar historias de ficción originales, temas sociales e históricos relevantes y de interés general”, sostuvieron en el escrito.













