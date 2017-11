-Porque la tecnología viene a resolver un problema de escalabilidad, como poder asegurar el proceso electoral entre 40 millones de votantes. Por eso India, Brasil y Estados unidos, que son las democracias más grandes en términos de poblaciones del mundo, fueron los primeros en incorporar tecnología a sus procesos para ofrecer soluciones de escala que prevengan el fraude, que generen resistencia a las manipulaciones. Si miramos el proyecto de ley que está propuesto en Argentina, me parece que una reforma política en ese sentido es necesaria e indispensable. Pero desde las redes se engañó mucho con una campaña que habla de "voto electrónico: ¿sí o no?". Se plantea una discusión binaria. Si uno mira estudios del MIT, Universidad de Berkeley o Stanford hay un consenso sobre implementar soluciones híbridas, como las boletas electrónicas, pero con soporte impreso. En ese sentido, me parece que la tecnología puede generar muy buena resistencia a los ataques tradicionales. El sistema tradicional es extremadamente vulnerable cuando hay una población que tiene déficit de educación y no hay una cultura cívica como sí la puede haber en países como Alemania u Holanda que son los que suelen tomarse como ejemplo.