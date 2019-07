Denunciar no es algo sencillo si hablamos del atropello sufrido por un menor que, generalmente, no puede poner en palabras lo que le han hecho. A pesar del gran avance que significó la Ley Piazza -que permite denunciar aún después de la mayoría de edad- no es "simple" aún en una persona adulta. No se puede escarbar y volver a transitar una experiencia dolorosa sin una dosis de angustia y dolor.