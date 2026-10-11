Investigan una presunta explosión e incendio en Villa Devoto: hay dos heridos

(X: @nicolimasosa)

Guardar

Dos hombres resultaron heridos tras una presunta explosión que habría provocado un incendio en una vivienda del barrio porteño de Villa Devoto. Ambos fueron trasladados al Hospital Zubizarreta para recibir atención médica.

El episodio ocurrió en una casa situada sobre la avenida Mosconi al 3600, en la esquina con Emilio Lamarca. De acuerdo con la información preliminar, el fuego estuvo acompañado por explosiones y una de las hipótesis iniciales apunta a la posible detonación de una garrafa.

PUBLICIDAD

Según trascendió, los heridos fueron derivados al Hospital Zubizarreta, donde quedaron bajo atención médica. Mientras tanto, el personal de los bomberos y la Policía de la Ciudad trabajaron en el lugar para apagar el fuego.

De acuerdo con la información publicada por Buenos Vecinos BA, uno de los hombres heridos sufrió quemaduras. En el caso de la segunda víctima, esta habría presentado compromiso de las vías aéreas a raíz del incendio.

La propiedad en donde se registró el incendio

Por el momento no se difundieron las identidades ni las edades de los afectados, ni detalles sobre la gravedad de cada uno de los cuadros clínicos.

La presunta explosión de una garrafa forma parte de la información preliminar sobre el origen del siniestro. Esa posibilidad deberá ser confirmada a partir de las pericias que permitan establecer cómo se inició el fuego y qué provocó las detonaciones en el interior de la vivienda.

PUBLICIDAD

Se incendió la parrilla de Berazategui que había contratado a 22 personas tras una convocatoria masiva

Horas antes, también se registró un gran incendio en la parrilla Los Agüero, de Berazategui, que dañó gran parte de sus instalaciones y obligó a suspender su actividad, menos de un mes después de su apertura. El comercio se había hecho conocido en septiembre por una convocatoria laboral que reunió a más de 1.500 personas para cubrir puestos de trabajo.

El local gastronómico fue inaugurado el 17 de septiembre sobre la avenida Eva Perón al 1464, en el espacio donde antes funcionaba el restaurante Sevilla. En un primer momento, la familia buscaba incorporar a 14 trabajadores, aunque finalmente concretó 22 contrataciones entre puestos de cocina, salón, limpieza y otras tareas.

PUBLICIDAD

El video que compartió el dueño de la parrilla Los Agüero en redes sociales tras el incendio en el reconocido local.

La hipótesis inicial indicó que el incendio se habría originado por un cortocircuito en una de las heladeras ubicadas en el salón. La noche previa, según relataron desde el emprendimiento, el restaurante había trabajado con normalidad.

Las llamas afectaron sectores centrales del establecimiento y dejaron al negocio sin posibilidad de funcionar en el corto plazo. Durante el sábado, empleados y familiares retiraron elementos quemados y comenzaron las tareas de limpieza dentro del local.

El dueño del comercio, Marcelo Agüero, señaló que aún evalúan la dimensión económica de los daños y las alternativas para financiar la reconstrucción. El restaurante había iniciado sus actividades hacía pocas semanas y todavía afrontaba gastos vinculados con su puesta en funcionamiento.

PUBLICIDAD

A través de las redes sociales de la parrilla, sus propietarios expresaron que el incendio representó un golpe para el proyecto familiar. También aclararon que no hubo personas heridas durante el siniestro.

Así quedaron las instalaciones de la parrilla afectada

Ezequiel Agüero, integrante de la familia, respondió a comentarios que sugerían una eventual maniobra vinculada al cobro de un seguro. “El restó Los Agüero no tiene seguro”, afirmó en una publicación, en la que indicó que no cuentan con una póliza que cubra las pérdidas ocasionadas por el fuego.

Frente a esto, Marcelo, ex vocalista de la banda Los Leales, sostuvo que la prioridad será reorganizar el negocio y recuperar el lugar. “Todo se puede volver a reconstruir”, expresó en un video difundido por el restaurante.

PUBLICIDAD

La historia de Los Agüero había cobrado visibilidad el 14 de septiembre, cuando una extensa fila de postulantes se formó para entregar currículums antes de la inauguración. La convocatoria superó las cinco cuadras y reunió a personas que buscaban empleo como parrilleros, cocineros, ayudantes de cocina, bachero, personal de limpieza y mozos.

Ahora, la familia deberá definir los plazos y los recursos necesarios para reparar el comercio y retomar la atención al público. El incendio ocurrió cuando el emprendimiento todavía atravesaba sus primeras semanas de funcionamiento.