Un muerto y dos heridos luego del choque de dos lanchas a la salida de una fiesta en el río Paraná

Choque de lanchas en Santa Fe (Foto: El Litoral)

Una fiesta en el río Paraná, sobre la costa de la isla La Paciencia, terminó de la peor manera: una lancha chocó a otra y provocó la muerte de un hombre de 35 años. Otras ocho personas que estaban junto a la víctima fatal tuvieron que ser internadas con heridas de diferente gravedad. Quien manejaba la embarcación que provocó el siniestro escapó del lugar y se entregó horas más tarde en el puerto de Santa Fe ante la Prefectura Naval Argentina, durante la madrugada de este domingo.

El fallecido fue identificado como Adrián Javier Taborda. Su embarcación, bautizada como “Anita”, estaba amarrada. En el agua hay poca iluminación, por lo que durante la noche la visibilidad es escasa. “Mi novio estaba en la punta haciendo señas con una linterna, pero la otra lancha no tenía luces y venía muy rápido, llena de gente”, explicó una de las sobrevivientes, en un testimonio que relevaron varios portales santafesinos.

La otra embarcación, “Samira”, los chocó de lleno. Quienes viajaban en ella también habrían asistido a la misma fiesta. “Lo único que escuchamos fue ‘¡Ese chico, no nos ve... No nos ve!’. No pudimos esquivarlos. La punta de su lancha pasó por encima de la nuestra, nos agachamos, pero golpearon en el medio. Algunos de ellos cayeron al agua también, pero no se detuvieron. Nos dejaron solos”, continuó la víctima.

Como pudieron, a pesar de los daños materiales y humanos, los tripulantes llevaron a “Anita” hasta el Club Náutico Sur, donde pidieron auxilio. Tomó intervención Emergencias Náuticas y se dirigió al lugar personal de Prefectura Naval Argentina. Los médicos trasladaron a los heridos al Hospital Cullén, y algunos fueron atendidos con heridas severas.

La Prefectura Naval Argentina secuestró la embarcación que causó la tragedia

Según el diario La Capital, el capitán de “Samira” se presentó en la madrugada ante la sede que tiene Prefectura en el puerto de Santa Fe. Identificado como P.B., se puso a disposición de las autoridades. Fue acompañado por su abogado y reconoció su rol en el incidente.

El fiscal de Flagrancia del Ministerio Público de la Acusación, Arturo Haidar, dispuso tanto su detención como la orden para que se lo someta a testeos de alcoholemia y drogas. Además, pidió que se secuestre su lancha para peritarla.

La sobreviviente que brindó declaraciones a la prensa local, también lamentó la pérdida de Adrián Taborda: “Era una persona increíble… Estamos devastados. La bronca es enorme, no solo por lo que pasó, sino porque quien nos chocó se dio a la fuga y nunca trató de ayudarnos”, completó.

Cayó un cabecilla de Los Menores

Están sospechados de estar detrás del doble crimen del jefe de la barra brava de Rosario Central Andrés “Pillín” Bracamonte

Uno de los cabecillas de la presunta banda narco de Rosario conocida como “Los Menores” fue detenido este sábado en un hermético operativo que llevó adelante la Policía Federal en un country de Tigre. Se trata de Lisandro Damián C., alias “Licha” o “Limón”, quien está sindicado como uno de los líderes de la organización sospechada de estar detrás del doble crimen del jefe de la barra brava de Rosario Central Andrés “Pillín” Bracamonte y su ladero Daniel Raúl “Rana” Attardo, perpetrado el pasado 9 de noviembre a metros del Gigante de Arroyito tras la derrota por 1 a 0 ante San Lorenzo.

El procedimiento fue solicitado por los fiscales provinciales Alejandro Ferlazzo, Georgina Pairola y Luis Schiappa Pietra, quienes tienen a su cargo las tres causas conexas por la violencia en la barra brava Canalla –el intento de asesinato que sufrió Bracamonte en agosto pasado en el Parque Alem, el doble homicidio del pasado mes, y el asesinato de Samuel Medina, alias “Gordo Samu” o “Gordo Quique”, el yerno del jefe de Los Monos Ariel Máximo “Guille” Cantero–.

La pareja de “Licha” también fue aprehendida por los agentes federales, que incautaron celulares que serán enviados a peritar por el cuerpo de fiscales provinciales.