El actor que intentó matar de 20 puñaladas a la madre de su hija se negó a declarar: la Justicia pedirá un examen psicológico

Video: el intento de femicidio filmado por las cámaras de la pizzería

Sergio Raúl Sarria, el actor y comediante acusado de intentar matar a puñaladas a su ex pareja y madre de su hija en una pizzería de la calle Quesada en Núñez a comienzos de esta semana, se negó a declarar ayer en su indagatoria, según confirmaron fuentes del caso a Infobae. Mientras tanto, la causa en su contra por el delito de tentativa de femicidio continúa con nuevas medidas, a cargo del Juzgado N°29 y la Fiscalía de Núñez-Saavedra a cargo de José Campagnoli. Tras el ataque, Por lo pronto, ya se cuenta con el informe médico del caso, que detalla que la víctima, de 45 años, madre de la hija de Sarria, sufrió cerca de 20 heridas en zonas como el brazo izquierdo, la cara y el cuello. Inicialmente, fuentes oficiales habían confirmado que sufrió 28 puñaladas, un dato corregido con las pericias médicas. También, fueron citados a declarar los testigos del caso, entre ellos un hombre uruguayo que estaba en la cuadra al momento del hecho y el compañero de trabajo que intentó defender a la víctima arrojándole gas pimienta a Sarria y golpeándolo con un tubo en medio de su ataque.

Los investigadores del caso pedirán también el examen psicológico de rigor. Sin embargo, hablan de un expediente prácticamente cerrado, gracias a la cámara de seguridad de la pizzería que filmó el hecho. “El video es elocuente”, asegura una fuente. Sarria intentó quitarse la vida con una puñalada en el cuello, pero sobrevivió tras ser tratado por médicos en el Hospital Pirovano, donde fue trasladado al igual que su víctima.

Sergio Sarria, el acusado

La víctima declaró mientras se encontraba en el Hospital Pirovano. La mujer aseguró que estuvo en pareja 23 años con Sarria y que, efectivamente, tienen una hija en común, ya mayor de edad. Se separaron hace un año un medio.

Sarria se enteró que su ex pareja comenzó a salir con otra persona. Supuestamente, comenzó a hostigarla. El acoso parecía haber disminuido en las últimas semanas, de acuerdo al relato. Sin embargo, el actor, protagonista de películas como Hombres de Piel Dura, se presentó armado en el lugar de trabajo de su ex.

El Juzgado N°29 y el fiscal Campagnoli también planean tomarle una nueva declaración cuando se recupere de sus heridas.

Sarria, antes de intentar matar a su ex mujer, gritó: “¡Mi hija no me quiere!”. La joven, mayor de edad, aún no fue convocada como testigo en la causa.