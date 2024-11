Caso Mónica Aquino: comienza el juicio por explotación sexual a más de un año de la desaparición

Mónica Aquino tenía 29 años al momento de su desaparición

Mónica Aquino desapareció en mayo de 2023 y, desde entonces, no se tienen noticias de ella. Sin embargo, hay tres personas acusadas por explotación sexual y hoy comienza el juicio en su contra en Santa Fe. La Fiscalía llegó a esta imputación gracias a los testimonios que pudo recabar a lo largo de la investigación, que revelaron cómo vivía la joven.

Los imputados son la ex pareja de Aquino, H.J.P.; su ex cuñado, M.D.P.; y ex suegra, R.A. Todo ellos acusados de explotación de la prostitución ajena agravada y promoción de la prostitución ajena en concurso real.

Tal como estaba previsto, la primera jornada del proceso judicial comenzará a las 8 de la mañana en los tribunales de la ciudad de Santa Fe. Las otras audiencias se llevarán a cabo la semana próxima, más precisamente, los días 25, 26 y 27 de noviembre. El jueves próximo se leerán los alegatos finales y se espera que el veredicto se de a conocer el lunes 2 de diciembre, de acuerdo con la información a la que pudo acceder el medio local Uno Santa Fe.

Según los investigadores, Mónica Aquino, madre de cuatro hijos, fue obligada por su pareja y su cuñado a ejercer la prostitución en ciertos puntos de la capital santafesina Algunos lugares señalados en el expediente son las intersecciones de San Lorenzo y Amenábar, así como Moreno y Urquiza. Además, el dinero que Aquino obtenía por esta actividad era confiscado por ellos.

La Fiscalía sostiene que estos hechos se dieron antes de su desaparición, ocurrida el 5 de mayo de 2023, cuando Aquino tenía 29 años. En el marco de la investigación, las autoridades indicaron que R.A. habría sido partícipe en actos de violencia extrema contra ella, lo que agrava las circunstancias de su caso.

Para dar con su paradero, la Fiscalía y la Brigada de Femicidios de la Policía de Investigaciones (PDI) llevaron a cabo múltiples operativos, incluyendo allanamientos en viviendas del barrio Varadero Sarsotti, rastrillajes en zonas de islas cercanas y análisis de teléfonos celulares. Estas acciones formaron parte de los esfuerzos para esclarecer el caso. Sin embargo, no lograron encontrar rastros de Mónica.

Durante la audiencia imputativa realizada a finales de 2023, los fiscales Alejandra Del Río Ayala y Matías Broggi presentaron evidencia sólida que apuntó directamente a la responsabilidad criminal de los hermanos Pérez y su madre en relación con los hechos investigados.

La Fiscalía tiene material suficiente para sostener que la obligaban a prostituirse

Meses después de la desaparición de la Aquino, la fiscal Alejandra Del Río Ayala —de la Unidad Fiscal Especial de Violencia de Género, Familiar y Sexual del Ministerio Público de la Acusación (MPA)—, planteó que la mujer podría estar “escondida, secuestrada o muerta”. Según afirmó, la víctima vivía en un contexto de violencia extrema que afectaba profundamente sus decisiones: “Vivía pura y exclusivamente para sus hijos, asistía a la escuela, los cuidaba, los traía y participaba en todos los aspectos de sus vidas. Entonces, ¿por qué habría de abandonar su hogar y dejarlos? Porque vivía en un contexto de violencia terrible”.

Con respecto a la imputación que recayó sobre los acusados que irán a juicio, Del Río Ayala explicó que desde 2017 hasta mayo de 2023, la víctima fue obligada a intercambiar sexo por dinero en las esquinas mencionadas anteriormente, bajo el control de los implicados.

De hecho, la fiscal detalló que la ex pareja, quien es el padre de tres de los cuatro hijos de Aquino, elegía los puntos donde debía estar, la transportaba a estos lugares y supervisaba sus movimientos. A su vez, le prohibía mantener contacto con su familia de origen y la sometía a constantes golpizas y amenazas de muerte, tanto contra ella como contra su madre.

Además, Del Río Ayala reiteró que los acusados actuaron de esta manera durante seis años, aprovechándose de la situación de extrema vulnerabilidad de la víctima.

Marcha con velas y antorchas para pedir aparición con vida de Mónica Aquino

En el marco de la investigación, se encontró un cuchillo con sangre, pero esto no constituye prueba suficiente de un homicidio: “Que hayamos encontrado un cuchillo con sangre no es indicativo de que la hayan matado, porque era salvajemente golpeada. Muchas veces, en esas golpizas, se usaban objetos cortopunzantes u otros elementos, además de partes del cuerpo. Por lo tanto, esto no implica necesariamente que la hayan matado”.

Respecto a las horas previas a la desaparición de Mónica Aquino, H.J.P. afirmó haberla visto salir voluntariamente de su hogar alrededor de la 1:00 de la madrugada del 5 de mayo. Sin embargo, otros testimonios contradicen esta versión, indicando que Aquino habría regresado a su lugar de trabajo y que, entre las 3:30 y las 4:00 de la madrugada, habría sido nuevamente golpeada por su pareja.

A principios de mayo de 2023, la Secretaría de Derechos Humanos de Santa Fe activó una búsqueda pocos días después de la desaparición. En su descripción, Aquino fue señalada como una mujer de piel trigueña, ojos marrón oscuro, cabello castaño, 1,54 metros de altura y con dos lunares visibles en el cuello.