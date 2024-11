Mar del Plata: se disfrazaron de repartidores y desvalijaron un local de videojuegos en pocos minutos

Mar del Plata: se disfrazaron de repartidores de delivery y desvalijaron un local de videojuegos en pocos minutos

El propietario de un local de videojuegos ubicado en la zona sur de la ciudad de Mar del Plata, un amigo personal de este y un empleado fueron víctimas de un violento robo el pasado jueves por la tarde, cuando tres delincuentes armados, todos disfrazados como repartidores, ingresaron al negocio con la excusa de que querían averiguar sobre un juego de PlayStation para un amigo. Pero ante el primer descuido de los comerciantes, los asaltantes extrajeron sus armas de fuego, maniataron a los trabajadores y desvalijaron el lugar en pocos minutos.

El video que encabeza esta nota permite entender la pesadilla que sufrieron Lorenzo, el dueño del local dedicado a la venta de PC’s y accesorios, y al servicio técnico de consolas de videojuegos y computadoras, un amigo personal y su empleado.

Eran las 18 y la jornada en “Nicoli Hardware” transcurría sin inconvenientes. De repente, dos jóvenes que llevaban cascos de moto en sus cabezas -uno de ellos con una mochila de la aplicación Pedidos Ya cargada en su espalda- ingresaron al local y consultaron por un videojuego de PlayStation para un amigo. Tomaron la foto del mismo y le avisaron al propietario que regresarían si efectivamente era el producto que necesitaban.

Pasaron menos de cinco minutos y los asaltantes, disfrazados de repartidores de delivery, volvieron a ingresar al comercio para la supuesta compra del videojuego en cuestión. Pero todo se trataba de una farsa para robar el local. Ante el primer descuido del comerciante, ambos extrajeron sus armas de fuego y redujeron a los tres jóvenes presentes en el lugar.

El momento en el que dos de los asaltantes apuntan con sus armas de fuego a Lorenzo, el propietario del comercio

“Bueno tirate al suelo, dale”, le exigió uno de los delincuentes a Lorenzo, que inicialmente intentó resistirse al robo, pero después entendió que su reacción sería en vano. “Tirate al piso porque te pego un tiro en el pecho”, le advirtió otro.

Los asaltantes no eran ningunos improvisados. Hoy martes, en diálogo con el canal de noticias TN, Lorenzo contó que tenían precintos preparados, los cuales utilizaron para maniatar a las víctimas en el fondo del comercio y trabajar sin ningún tipo de apuro en el lugar.

“Me apretaron detrás del mostrador y me llevaron para el fondo. Ahí estaban el chico que trabaja acá y un amigo mío. Nos ataron a los tres con unos precintos que tenían armados y nos los ajustaron. Uno se quedó robando en el salón, que faltan bastantes cajas”, detalló el comerciante al citado canal de TV.

La situación podría haber pasado a mayores por la reacción del amigo personal de Lorenzo, que al no observar armas de por medio quiso agredir a los asaltantes. “Mi amigo se intentó resistir porque no vio el arma, pero cuando la vio se calmó. Una vez que estábamos los tres atados, yo les dije a los chicos que se quedaran tranquilos porque no podíamos hacer nada”, explicó.

Las víctimas fueran atadas con precintos

Entrevistado por personal de la Comisaría 5a marplatense de la Policía Bonaerense, el dueño del comercio precisó que los ladrones se llevaron seis computadoras, dos consolas de videojuegos PlayStation, comandos varios y elementos a verificar, y unos 400 mil pesos en efectivo. “También agarraron el teléfono del local, mi riñonera con mis documentos personales, mi billetera y mis llaves”, sumó esta mañana Lorenzo, y agregó: “Entre las consolas y la plata que se llevaron, unos 2 o 3 millones de pesos”.

Una vez que desvalijaron el lugar, se subieron a una moto de 110 cilindradas y se dieron a la fuga.

A pesar del shock por la situación vivida, el dueño del local escuchó que los ladrones ya no estaban en el lugar, aprovechó para quitarse los precintos y liberó a su amigo y al empleado. “Apenas se van de acá, nos sacamos los precintos, llamo al 911 y le pregunto a mi amigo si le habían robado el teléfono. Me dice que sí, lo buscamos en la computadora del local y apareció a unas 10 cuadras de acá. Vino a la Policía a unos 5 minutos, les dimos la ubicación y todavía estaba en movimiento. Después llegó mi papá, subió a mi amigo a su camioneta y encontraron el teléfono tirado”, contó.

Si bien desde la DDI de Mar del Plata le pidieron a la víctima que no regresara al local hasta tanto personal de la Policía Científica lo revisara en busca de huellas que pudieran ayudar a identificar a los sospechosos, hasta este martes al mediodía no se había registrado ningún procedimiento en la escena del hecho.

El expediente abierto bajo la carátula de Robo agravado está en manos del fiscal Fernando Berlingeri, titular de la UFI N° 14 de Mar del Plata, quien dispuso las actuaciones de rigor, como el relevamiento de cámaras de seguridad municipales y del comercio, para dar con los autores del robo.