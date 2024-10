Una nueva denuncia por estafa contra RainbowEx sacude a Córdoba: cinco personas perdieron todos sus ahorros

Nuevas denuncias por estafa en Córdoba

Una nueva denuncia contra la plataforma RainbowEx sacude ahora a la provincia de Córdoba en el caso que se investiga como presunta estafa piramidal. La firma que contrató actores y engañó a cientos de personas en la localidad bonaerense de San Pedro, sumó una nueva localidad y comienza la preocupación sobre este fenómeno.

Bajo el argumento de que debían “colaborar con el 5% de la ganancia para comedores, bomberos y con chicos del África”, un hombre de la localidad cordobesa de Alta Gracia de identidad reservada, depositó todos sus ahorros y se convirtió en una nueva víctima de estafa piramidal de RainbowEx, que operaba bajo el nombre de Fundación Dream Team. Hasta el momento solo se realizaron seis denuncias, entre los que se encuentran una mujer y un hombre que habían invertido 400 mil y 3 millones de pesos.

Días atrás, la Justicia de Córdoba recibió las primeras denuncias por estafa contra la plataforma de criptomonedas, que había iniciado su operatoria en San Pedro. Dentro del grupo de denunciantes se encuentra F., un hombre de 39 años que invirtió casi un millón de pesos que tenía ahorrado para el tratamiento médico de su esposa.

En declaraciones a medios locales, F. contó que fue convocado a una reunión que la fundación Dream Team, cuyo titular fue identificado como Pablo Díaz Mussi, realizaba en la casa de una de las fundadoras. Allí les explicaron cómo procedían ellos: “Te prometían que ibas a tener buena ganancia, yo ahora entiendo que es ficticia”, señaló el hombre.

Los estafadores operaban de la misma manera que en la localidad de San Pedro. Incluso el hombre contó que en los últimos días volvió a recibir un llamado de Mussi pidiéndole “88 dólares si quería solucionar esta situación y le dije que no los tenía”. Ante la negativa, el acusado le respondió: ‘Lo lamento mucho, si no podés olvidate de la plata que invertiste porque no la vas a recuperar’”.

Réplica de un mismo modus operandi

Al descubrirse lo que sucedía al norte de la Provincia de Buenos Aires, y debido a que la fiscalía federal de San Nicolás y la Unidad Fiscal Especializada en Ciberdelincuencia (UFECI) ordenaron el bloqueo de acceso a tres sitios web vinculados a esta plataforma, los estafadores les hicieron creer a sus víctimas que cesaban las operaciones en el país y que para retirar el dinero invertido o reactivar sus cuentas debían pagar una suma de 88 dólares estadounidenses.

La noticia fue divulgada a través de los grupos de Telegram donde los usuarios seguían indicaciones sobre cuándo comprar y vender las criptomonedas, lo que les permitía obtener supuestas “ganancias diarias garantizadas” sobre su capital.

“Me siento estafado, me siento mal yo y se siente mal mi familia porque la plata que teníamos para cubrir los gastos ya no la tenemos”, expresó la víctima al relatar que en principio obtuvo una ganancia de 1.502 dólares en 20 días, pero de repente la cuenta se congeló y no pudo retirarlos.

El motivo por el cual el hombre se vio tentado de invertir su dinero fue para incrementar el dinero destinado “para cubrir gastos médicos que íbamos a tener y hasta ahora no pudimos hacer”. “Yo trabajo por cuenta propia y no tengo de dónde costear estos gastos médicos, perdí lo poco que tenía gracias a esta fundación”, remarcó.

El caso llegó a la Fiscalía del 1° turno de Alta Gracia, en donde el fiscal Diego Fernández trabaja para reunir las pruebas necesarias, sin embargo los abogados defensores del señor F. y de otra persona más, los doctores Axel Aurich y Daniela Ferrari, señalaron que existen “elementos suficientes para solicitar la imputación y detención de estas personas para evitar el entorpecimiento en el proceso y el posible peligro de fuga”.

Los letrados contaron a Noticiero Doce que hasta el momento ninguna de las víctimas había conseguido la devolución. El lunes 21 era la fecha límite que los estafadores tenían para devolver el dinero, sin embargo “el dinero sigue congelado”, aseguraron. “Seguramente mañana ingresen más denuncias porque venció el plazo”, sostuvo Ferrari que no descarta dicha posibilidad.