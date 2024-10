Rosario: condenaron a perpetua al jefe narco Alan Funes por instigar un crimen a cambio de 150 mil pesos

Alan Funes

El condenado jefe narco Alan Funes recibió este lunes la pena de prisión perpetua por haber sido considerado el instigador del asesinato de una joven de 21 años ocurrido en 2021 en la zona sur de Rosario. El homicidio, según la acusación, lo ordenó bajo una promesa remuneratoria de 150 mil pesos mientras estaba alojado en el penal de Ezeiza.

La resolución fue anunciada en el Centro de Justicia Penal por el Tribunal Penal de Primera instancia, integrado por los jueces Fernando Sosa, Ismael Manfrín y Verónica Silvana Lamas González. La máxima pena también recayó en quien ejecutó el ataque, Iván Ariel “Lolo” Gutiérrez, el sicario. En tanto, a Ulises David “Pera” Chapire, quien manejó la moto usada para la balacera, le dieron 20 años.

De acuerdo a la teoría del caso que impulsaron los fiscales Gastón Ávila y Lisandro Artacho, el asesinato tuvo lugar a las 18.20 de ese el 13 de octubre de 2021. Mariel Lezcano estaba en su casa de Ayacucho al 4300 junto a su hijo de 3 años, su hermana de 13 y otros menores, cuando tocaron la puerta. Cuando la abrió, recibió un disparo en la cabeza y otro en la cadera.

En el inmueble donde fue el ataque, la víctima cumplía arresto domiciliario como consecuencia de una condena a 6 años de cárcel por venta de droga al menudeo para la estructura liderada por otro preso, René “Brujo” Ungaro, que años atrás fue aliado de Los Funes. En esa investigación, la joven era la que se dedicaba a armar las bolsitas de droga, es decir, un eslabón inferior.

Alan Funes detenido (TELAM)

Según el expediente, Alan quería asesinar a Gisela Guadalupe Gutiérrez, alias “Paquete”, la madre de Lezcano.

“Alan Funes desde el Complejo Penitenciario Federal N° 1 de Ezeiza instruyó a cambio de una promesa remuneratoria a Iván Ariel ‘Lolo’ Gutiérrez y a Ulises David ‘Pera’ Chapire para que llevaran a cabo el homicidio de Lezcano, poniendo a disposición una pistola Browning calibre 9 milímetros y una moto Honda Wave”, indicaron los funcionarios del Ministerio Público de la Acusación.

Gutiérrez, por haber ejecutado a tiros a la hija de la persona que le habían ordenado matar, no cobró los 150 mil pesos. Los fiscales explicaron que por el “error”, el capo narco le descontó 50 mil pesos de la tarifa.

2021: La joven asesinada en una vivienda de Rosario en la que se hallaba junto a su hijo de tres años cumplía arresto domiciliario (@MinSegSF)

Según publicó Rosario3, en la instrucción penal preparatoria de la causa, Gisela Gutiérrez mantuvo un conflicto con Alan Funes, que fue haberse negado a vender droga para su organización en el barrio Tablada.

“Mis problemas con los Funes empezaron hace unos meses. Vino a verme Solange Funes (hermana del recluso). Me dijo que Alan quería que le maneje el negocio, como yo no quería, me pedía que dejara la casa. Después, vino Jorge Funes, entró a mi casa, era de mañana y me dice: ‘Gorda, Alan está tirado, no tiene quién le maneje el búnker, fijate vos si se lo podés agarrar, está como loco, dice que te va a hacer volar la gorra’”, declaró la mujer en 2021.

Gutiérrez, de acuerdo a lo declarado ante la Justicia, rechazó abandonar su propiedad.

Previo a este fallo, Alan Funes tenía una condena a 35 años de cárcel por haber sido considerado responsable del crimen de Marcela Díaz, la hermana del narco asesinado Rubén Ariel “Tubi” Segovia.

También acumula fallos por dos tentativas de homicidio, asociación ilícita, balaceras y amenazas. En el fuero federal, en tanto, tenía una pena a 9 años por narcotráfico.

Mientras que, además, fue imputado por presunta instigación de los ataques incendiarios ocurridos en Rosario entre el 27 de abril y el 12 de mayo pasado, donde ardieron 23 autos. Allí, se encontraron notas intimidatorias con menciones al gobernador Maximiliano Pullaro y la ministra de Seguridad nacional, Patricia Bullrich.