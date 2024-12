Ofrecieron una recompensa de $5 millones por datos sobre Leonardo David Capli: salió a pescar hace tres años y jamás volvió

Leonardo David Capli tenía 16 años cuando desapareció

Tres años pasaron desde que Leonardo David Capli con 16 años le dijo a su hermana que iba a pescar con sus amigos y jamás regresó. Ahora, el Ministerio de Seguridad de la Nación ofreció una recompensa de $5 millones por datos sobre su paradero.

Mediante la resolución 1300/2024 de la cartera a cargo de Patricia Bullrich, se fijó el monto que se pagará a quienes puedan aportar datos que permitan dar con el paradero de Capli, quien actualmente tiene 18 años.

“Quienes cuenten con información podrán comunicarse telefónicamente con el Programa Nacional de Recompensas, dependiente de la Dirección Nacional de Normativa y Relaciones con los Poderes Judiciales y los Ministerios Públicos de este Ministerio, llamando a la línea gratuita 134″, indicaron en la normativa.

A su vez, establecieron que el pago será realizado en el Ministerio o un lugar designado por las autoridades competentes. De igual forma, aclararon que se realizará un informe que evaluará el “mérito de la información brindada”, antes de proceder con la acreditación de la recompensa.

La desaparición de Leonardo David Capli

El joven fue visto por última vez el 1 de octubre de 2021, alrededor de las 20 horas en Villa Ema, de la localidad de San Ignacio, provincia de Misiones. Minutos antes, le había avisado a su hermana que iría a pescar en compañía de sus amigos y, desde entonces, nada se sabe de él. En ese momento, Leonardo tenía 16 años.

El adolescente se encontraba viviendo con su hermana mayor, puesto que su madre se había mudado recientemente a Corpus y ambas habían acordado que Leonardo se quedaría un tiempo más en Villa Ema. Luego, debía mudarse definitivamente a Corpus, pero los planes cambiaron para toda la familia. “El 30 de septiembre de 2021 Leo me mandó un mensaje al messenger y, como yo estaba lavando ropa, le dije a mi otra hija que lo lea y le responda. Le preguntó qué hacía y él dijo que estaba por ir a pescar ‘por ahí con los chicos’, pero no precisó el lugar. Salió ese viernes y dijo que volvería el sábado 1° de octubre y nunca volvió”, relató Angelina Giménez, su madre, hace unos meses al medio local Primera Edición.

La recompensa del Ministerio de Seguridad de la Nación

Esto es lo último que se sabe de Capli, ya que sus amigos y las personas con las que estaba no prestaron más información al respecto. “Ese viernes, la hermana con la que él vivía dijo que el vecino —de la edad de Leonardo— pasó a buscarlo por la casa y salieron juntos. Ese chico jamás quiso contar nada, qué pasó, dónde fueron; la madre de él tampoco habló”, contó y continuó: “Incluso, una vez cambió de versión y dijo que la mamá no le dio permiso para ir. Eso no es cierto, porque salieron juntos con mi hijo. Al parecer también había otros chicos, pero no sabemos nada”. Según Giménez, los amigos tendrían miedo de habla por sentirse amenazados.

Además, reveló que hay un grupo de personas de otros barrios con las que Leonardo se juntaba. “Al parecer no eran buena junta”, señaló.

Con respecto a cómo avanza la investigación, Giménez exigió respuestas sobre lo que sucedió con su hijo y se quejó sobre el desempeño de las autoridades locales en la investigación. “No siguen ninguna pista, no movieron nada y no lo van a hacer. Yo cada pista, cada dato, cada cosa que me llega lo presento a la Justicia, pero al parecer no hacen nada”, reclamó.

En ese sentido, durante un diálogo con Infobae días atrás, la mujer lamentó: “Ya no sé por dónde buscar, ni a quién recurrir. No veo resultados ni avances en la investigación. Cada vez que voy a juzgado me dicen: ‘No tenemos nada’”.

“Acá hay fotos hasta de Loan Peña, pero de mi hijo no encontré ni en San Ignacio, que es la localidad donde nos criamos. No siento el apoyo del pueblo ni del Municipio y me duele muchísimo. Vivir buscando un hijo es terrible. No se lo deseo a nadie”, expresó Giménez.

Leonardo David Capli forma parte de la lista de los 138 niños de los que se desconoce su paradero en Argentina. Todas sus familias reciben el apoyo de Missing Children Argentina, una asociación civil que funciona desde hace 25 años, con el objetivo de buscar a quienes no están.