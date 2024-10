Investigan por lesiones y amenazas al grupo de madres que le dio una feroz golpiza a una docente en Marcos Paz

Imágenes de una escuela en Marcos Paz donde un grupo de madres agredió a una maestra, acusándola de maltratar a sus hijos.

Este viernes, las cinco madres que golpearon a una docente en Marcos Paz están citadas a declarar en el marco de la causa que las investiga por “lesiones y amenazas”. Lo harán frente al fiscal Luis Antonio Baraldo Victorica, titular de la UFI N°5 especializada en Violencia de Género y Familia en Mercedes, según confirmaron fuentes del caso a Infobae.

Así, el grupo de mujeres que protagonizaron el violento episodio a la salida de la Escuela N° 17 “Maestras Argentinas” darán su versión de los hechos ocurridos en las últimas horas.

En el momento en que se desató el ataque, un llamado a la policía alertó sobre lo que sucedía. En ese momento, el caso comenzó a ser investigado por la justicia.

Tal como ilustra esta nota, en el video, que circuló por las redes sociales, se observa a un grupo integrado por varias madres de alumnos de sexto año que tiraron del pelo, patearon y golpearon con el puño a la maestra que da clases de inglés en el establecimiento.

Las atacantes la acusaron categóricamente de maltratar a los estudiantes. “Los chicos no se tocan, ¿oíste? A mi hijo nadie lo maltrata”, gritaba una de las agresoras, mientras otras mujeres la insultaban y continuaban con la golpiza.

“Te voy a matar hija de p... Dijo que no sirven para una mierda”, se escuchó decir a quien la golpeó segundos antes de tirarle el celular contra el piso y pisarlo. Otra de las madres que agredía respondió: “Se metió con Bautista y la tenemos grabada. ¿Por qué no hablas con la criatura la c... de tu madre? ´Negros de mierda´ le dice a los nenes”.

Jennifer, una de las mujeres que participó del episodio, contó cómo se desencadenó el hecho. Aseguró que la docente agredía a su hija y a sus compañeros

La secuencia se extendió hasta que llegó la directora del establecimiento -quien también fue agredida- junto a otros miembros del personal del colegio. Lograron separarlas, después de casi tres minutos de agresión.

Tras los hechos, Jennifer, una de las madres que estuvo involucrada en la agresión, aseguró en diálogo con TN: “No me arrepiento porque eso es un cuarto de lo que ella le hizo en la cabeza a los chicos”.

Según su relato, esta semana su hija le había manifestado insistentemente que no quería asistir al colegio. La menor habría asegurado que su maestra la agarraba de las orejas, insultaba a sus compañeros y les decía que eran unos “inservibles”.

Por otro lado, el conjunto de los sindicatos que integran Frente de Unidad Docente Bonaerense dispuso un paro total durante este jueves en el municipio de Marcos Paz, en rechazo a la feroz golpiza contra el episodio de violencia en la institución, ubicada en el barrio “Nuestra Señora de la Paz”.

A su vez, los gremios docentes Suteba, AMET, FEB, SADOP y UDOCBA calificaron de “aberrante acto” la golpiza contra la profesora y definieron la huelga como un “claro mensaje” de que no van a tolerar “agresiones ni situaciones de violencia en nuestros lugares de trabajo”.

“Es inadmisible que nuestras alumnas, alumnos y docentes tengan que vivir situaciones hostiles dentro del ámbito escolar. Las escuelas deben ser lugares seguros y de respeto mutuo”, destacó un comunicado. Además, manifestaron que no van a tolerar más violencia: “No vamos a permitir este tipo de actos y reforzaremos nuestras medidas de lucha para evitar que hechos como estos vuelvan a ocurrir. Con los niños no, con los docentes tampoco”.

En tanto, la Dirección General de Cultura y Educación de la provincia de Buenos Aires, a cargo del ministro Alberto Sileoni, también expresó su “más enérgico repudio ante los hechos de violencia acontecidos”. “Reiteramos que promovemos y defendemos el respeto, la convivencia y la resolución pacífica de los conflictos”, añadió.

Y concluyó: “Estamos trabajando para esclarecer los hechos y asegurar que se tomen las medidas necesarias para garantizar el bienestar de las y los estudiantes, docentes y personal de la escuela”, indicaron en un comunicado. “Expresamos con firmeza que a las y los docentes bonaerenses hay que respetarlos, al igual que a su tarea y sus ideas; reafirmamos nuestro afecto y admiración hacia ellas y ellos”, concluyeron desde ese organismo.