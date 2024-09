El dueño de un kiosco asaltado en Wilde ofrece $500 mil para identificar a los ladrones: “Esta venganza es personal”

Así fue el robo al kiosco de Wilde: la empleada estaba sola y uno de los delincuentes se metió al local cuando ella abrió la puerta para sacar mercadería

El viernes pasado, dos delincuentes robaron la recaudación de un kiosco en Wilde, localidad del partido bonaerense de Avellaneda. Como consecuencia del asalto, el dueño del local decidió ofrecer una recompensa de $500 mil a quien le aporte datos concretos para dar con su paradero.

El hecho ocurrió en el kiosco “El Nuevo Bombazo”, ubicado en la calle Camacuá 5300. Los ladrones aprovecharon el momento en que la empleada abrió una reja para entregar mercadería y se metieron al local. Uno de ellos se dirigió a la caja registradora mientras el otro oficiaba de “campana” y amenazaba a la empleada.“Quedate ahí porque te tiro”, la amenazó con el fin de que le entregara la recaudación.

Abel, dueño del kiosco, difundió su enojo a través de un video que rápidamente se hizo viral en redes sociales. En la grabación, expresó: “$500.000 en mano a quien me dé el nombre, apellido, dirección y DNI, lo que sea”. Luego, pidió la colaboración de los vecinos: “Compartan la publicación”.

Luego del video, Abel volvió a expresarse en sus redes, agradeciendo el apoyo recibido: “A todas las personas que me llaman por teléfono, gracias. Y a los que quieren hacer una colecta, no hace falta. Tengo dos brazos, dos piernas y un terrible ingenio para volver a recuperarme. No necesitamos nada”. Sin embargo, insistió en su pedido de ayuda para identificar a los asaltantes: “Nomás compartan el video, hay que escrachar a esta gente”.

El dueño del kiosco relató que se enteró del robo porque su pareja, Camila, lo llamó por teléfono. “Mi esposa estaba muy nerviosa, la empleada llorando del enojo. No pasó a mayores, pero cuando vi el video y la forma en que entraron y abordaron a Camila, fue una explosión en mí, por no haber podido defender mi patrimonio. Fue un momento en el que había dos mujeres solas”, detalló al ser entrevistado por América 24.

El comerciante explicó que el local ya fue asaltado en una ocasión anterior, aunque ese intento fue frustrado. “Somos un centro de oferta y vendemos por volumen, solo abrimos para sacar mercadería. Uno no puede trabajar encerrado”, señaló sobre la modalidad de trabajo y las dificultades para mantener la seguridad.

Tras sufrir el robo, el kiosquero grabó un video donde ofrece la recompensa. Para dar con el paradero de los ladrones le pidió ayuda a la comunidad

Durante el reportaje televisivo, Abel dejó claro que no busca tomar justicia por mano propia: “Será todo legal. Pido los datos del chabón. Sabía que había cámaras porque estaba encapuchado. El que se vendió fue el sinvergüenza que entró armado a mi casa”.

Abel remarcó que su intención es contar con pruebas contundentes para que las autoridades puedan actuar: “Los datos tienen que ser contundentes para que yo pueda ir a la policía y llevarle esa información para que pueda trabajar”.

Tras el robo, personal de la Comisaría 5° de Avellaneda llegó al lugar. Abel asegura que, según lo que sabe, “los delincuentes no son del barrio”. “Yo sí tengo huevos para denunciarlo”, afirmó. A pesar de su enojo, subrayó que su objetivo es actuar dentro de la ley. “Esta venganza es personal”, continuó, a la espera de que algún familiar de los acusados los entregue.

Consultado acerca de si teme sufrir represalias por esta iniciativa, Abel fue contundente: “Soy una persona honrada que trabaja y hace las cosas bien. Me voy a defender aunque me cueste la vida”.