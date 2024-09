“La ambulancia nunca va a llegar”: una mujer atropelló a un motociclista en La Plata, le deseó la muerte y escapó

El momento en que la mujer le deseó la muerte al motociclista

El sábado pasado en La Plata, una mujer atropelló a un motociclista de 25 años, se bajó de su camioneta y le deseó la muerte: “Morite, morite. La ambulancia nunca va a llegar”, le dijo la conductora, para luego darse a la fuga. La violenta secuencia fue filmada por otro testigo que pasaba por el lugar.

El hecho ocurrió en la esquina de las calles 122 y 72, aunque trascendió ayer jueves. Según medios platenses, los testigos relataron antes de retirarse se bajó del vehículo y lo insultó. El joven, identificado como Nahuel Huaman Chupe, permanece internado y su familia inició una campaña para recaudar dinero que ayude a su recuperación. Fuentes policiales indicaron a Infobae que el joven estaba acompañado por una adolescente de 15 años que resultó ilesa.

En las redes sociales, los familiares de Huaman Chupe anunciaron un evento para este domingo, con el que pretenden reunir fondos. Su familia deberá comprarle una prótesis, ya que sufrió una rotura de huesos en la parte inferior del cuerpo.

Según fuentes del caso, la mujer se trasladaba en una camioneta Peugeot Partner gris y, por motivos desconocidos, embistió al motociclista. El video que se dio a conocer luego del accidente es dramático. Se escucha la amenaza de la mujer y alguien que le advierte sobre sus palabras. “No le desee la muerte a nadie”, dijo el testigo.

El joven atropellado tiene 25 años

En el medio de la escena se observa a la víctima inmóvil, tirada en el pavimento y a menos de dos metros de su moto. Además, había vidrios alrededor, lo que da cuenta de la violencia del impacto. Tras proferir las amenazas, la conductora de la camioneta escapó con rumbo desconocido. El joven de 25 años fue llevado a un hospital local.

Fuentes policiales consultadas por este medio indicaron que la conductora de la camioneta fue detenida poco tiempo después. La UFI Nº14 intervino en el caso y le inició actuaciones por el delito de lesiones culposas.

Se trata de Carolina Alejandra Sota, una mujer de 45 años, comerciante, y con domicilio en la capital bonaerense. El día del accidente, al ser entrevistada por efectivos de la Comisaría 9º, debió ser asistida por personal médico porque sufrió un supuesto ataque de pánico, producto del choque.

El mensaje de la mamá del joven

“Mami te ama!. Tu familia te quiere. Tus amigos te adoran. Dios está con vos! Y con nosotros. Saldremos de la mano. Vos sabes que mami no te dejará solo y ahora ella no esta sola. Tiene con ella a todos tus amigos y familiares. Y todos juntos lograremos despertar de este sueño. Te amo y te amaré toda mi vida”, escribió Violeta Chupe Tafur, la mamá del motociclista.

“No tengo palabras. Es muy dolorosa esta situación. Hoy me tocó a mí sentir en carne propia esta desgracia. Pero a la vez estoy feliz que tengo a mi hijo con vida. Sé que su vida cambiará de hoy en más con la prótesis. Pero vuelvo agradecer a dios que me dejó seguir teniéndolo conmigo. Infinitamente gracias a todos por el apoyo. Me están dando fuerzas para seguir y no caer. Gracias”, agregó la madre.

La moto de Nahuel

La camioneta de la presunta autora, en base a la imagen de la patente, posee dos infracciones impagas radicadas en los juzgados de Faltas Nº 4 y 5 de La Plata, cuya deuda sumada asciende a 584.550 pesos.

De acuerdo con la página oficial del gobierno de la Provincia de Buenos Aires, las actas fueron labradas por “no respetar luces de semáforo o barrera paso de paso a nivel” y por “no respetar los límites reglamentarios de velocidad previstos”.

La convocatoria para el evento que organiza la familia

Otro accidente fatal en La Plata

El lunes por la tarde, un motociclista que circulaba por La Plata murió después de chocar contra un camión. La víctima viajaba junto a una joven de 21 años que resultó herida de gravedad y debió ser trasladada al Hospital Alejandro Korn de Melchor Romero. El chofer del vehículo de mayor porte fue imputado por el delito de homicidio culposo.

El episodio ocurrió en la intersección de la ruta 36 y avenida 44, justamente en la rotonda de Lisandro Olmos, según informaron las fuentes policiales. Hasta ese lugar arribó el personal de la Comisaría 15ª de La Plata, que fue alertada sobre el accidente tras una denuncia al 911.

Una vez en la escena del hecho, los agentes advirtieron que sobre el asfalto yacían las dos víctimas del choque: un hombre que ya había fallecido y la mujer que lo acompañaba, quien permanecía en grave estado.

Además, observaron un camión Ford con semirremolque modelo Cargo 1722E y una moto Keller 110 detrás. Tal como precisaron, el segundo vehículo, en el que circulaban el hombre y la mujer, presentaba indicios de haber impactado desde atrás contra el medio de transporte de mayor tamaño.

Posteriormente, el chofer del camión, un hombre de 52 años, fue imputado por homicidio culposo. Además, la escena del accidente fue preservada para iniciar con las pericias correspondientes. La fiscal María Scarpino, a cargo de la UFI N°14 de La Plata, investiga el caso.