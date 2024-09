Qué se sabe de la búsqueda de Luciana Muñoz: 59 días desaparecida y un detenido

Por el momento, no hay rastros del paradero de la joven de 21 años (Facebook)

Desde el 13 de julio pasado que pareciera que Luciana Muñoz se esfumó por completo. Casi dos meses después de que la joven de 21 años comenzara a ser buscada en cada rincón de Neuquén, no hay ninguna certeza oficial sobre qué ocurrió con ella. Mientras que su ex pareja, identificado como C.M.A, se convirtió en el mayor sospechoso, su padre, Leandro Muñoz, se enemistó con la Fiscalía por no aceptarlo como querellante en la causa.

El rechazo por parte de la Justicia para que el padre de la joven desaparecida adquiriera el carácter de querellante no fue bien recibida por este, debido a que su abogado, Maximiliano Gómez, adelantó que protestarán ante la negativa. Luego de que presentaran la solicitud el lunes pasado, las autoridades lo rechazaron porque la madre de Luciana, Lila Aguerre, ya fue tomada como querellante.

“Es algo incorrecto, porque padre y madre concurren en la misma categoría y no se tiene en cuenta que los progenitores de Luciana están separados desde hace mucho tiempo”, señaló el defensor de Muñoz al destacar que “no tienen comunicación fluida para saber los detalles del caso”.

De acuerdo a la información publicada por Los Andes, Gómez explicó que el fallo fue producto de “una interpretación restrictiva del artículo 60 del Código Procesal Penal”. En la norma provincial mencionada, se define a la víctima de un delito a la persona “ofendida directamente por el delito y, cuando resultare la muerte de aquél, al cónyuge y a los hijos; al concubino, a los ascendientes; a la persona que convivía con él en el momento de la comisión del delito, ligada por vínculos especiales de afecto; a los hermanos, o al último tutor, curador o guardador”.

A casi dos meses de su desaparición, la joven sigue siendo buscada en Neuquén (X: @gabysuppicich)

No obstante, en el mismo apartado del Código Procesal Penal de la provincia de Neuquén se aclara que “la enumeración precedente constituye un orden de prelación, de manera que la intervención de una o más personas pertenecientes a una categoría excluye a las comprendidas en las categorías”.

Después de que se le comunicara la negativa, la Fiscalía le solicitó a Leandro Muñoz que aportara una muestra de sangre, con el objetivo de sumar sus datos genéticos a los exámenes que se le realizarán al material genético que fue hallado en la casa de la ex pareja de la joven. Sin embargo, éste se negó a someterse a la extracción de sangre.

Frente a esto, el abogado de Muñoz aseguró que cuando “se le explique correctamente para qué será utilizada su sangre, podría acceder”. Por su parte, la madre de la joven ya brindó una muestra y las autoridades confirmaron que las potenciales pruebas serán enviadas al Laboratorio Central de Neuquén para su posterior contrastación con el ADN de Aguerre.

Respecto de la situación procesal de la ex pareja de Luciana, el panorama sería complejo, sobre todo, desde que se encontraron las manchas de sangre que podrían pertenecer a la joven. Sumado a esto, el sospechoso ya había levantado las sospechas de los investigadores después de que descubrieran que había brindado testimonios falsos que provocaron que la búsqueda se desviara.

La ex pareja de Luciana, C.M.A, sería el mayor complicado por su desaparición (MPF Neuquén)

Por este motivo, el único detenido con prisión domiciliaria fue imputado por el delito de falso testimonio el pasado 24 de agosto. Según explicaron los funcionarios judiciales, C.M.A. mintió en al menos dos ocasiones. La primera vez fue el 27 de julio ante el Departamento de Seguridad Personal de la Policía provincial, y la segunda, el 23 de agosto cuando fue convocado por la Fiscalía.

En primer lugar, el imputado declaró haber terminado su relación con Luciana entre marzo y abril, y dijo que la última vez que la vio fue un mes o un mes y medio antes de su desaparición. Sin embargo, los testimonios de otros testigos revelaron que Luciana estuvo con él entre el 8 y el 10 de julio.

El segundo dato que resultó falso se trató de la coartada que intentó instalar tras afirmar que entre el 12 y el 16 de julio no salió de su domicilio. Incluso, ratificó que esto podía ser corroborado por la geolocalización de su celular, pero estos revelaron que el 13 de julio se movió por distintos lugares, recorriendo 7.5 kilómetros en 11 minutos.

Luego de detectarse las irregularidades en sus testimonios, tanto el fiscal Andrés Azar como la asistente letrada Carolina Gutiérrez solicitaron al juez de garantías que el acusado fuera sometido a una prisión preventiva de 4 meses, con el fin de evitar que pudiera entorpecer la investigación. La querellante particular, Verónica Zabala, coincidió con los fiscales. Además, subrayó la pertinencia de valorar el caso con perspectiva de género, destacando que Luciana presentaba golpes el fin de semana de su desaparición.

El Gobierno de Neuquén ofreció una recompensa de 10 millones de pesos a quien pueda aportar un dato relevante sobre qué ocurrió con Luciana

Sin embargo, la defensa de C.M.A rechazó los planteos y remarcó que el delito por el que fue imputado no era tan grave como para que fuera sometido a una prisión preventiva. Por esta razón, propuso la prisión domiciliaria, la cual fue aceptada por el magistrado de manera temporal.

Lo último que sabe con certeza sobre Luciana es que se encontraba en la casa de abuela, a quien le comentó que iba a salir un rato para encontrarse con un chico, más nunca regresó a la casa. El joven que había conocido por Facebook reconoció que habían pasado la noche y que habían consumido drogas y alcohol, pero que cerca de las 7 de la mañana se fue de su casa porque tenía que realizar un trabajo.

De hecho, la última imagen que se obtuvo de ella fue tomada por una cámara de seguridad ubicada en las calles 8 de Diciembre y 1 de Enero, la cual la captó caminando sola y en mal estado. No obstante, su madre apuntó que la joven vestía diferente a como había salido de la casa. “Tiene una campera negra larga, que no es la misma con la que había salido de casa”, señaló sobre la vestimenta que fue completada por unos jeans nevados y zapatillas negras.

Luciana mide 1,50 metros, es de tex trigueña, tiene el pelo rubio, ojos marrones y es de contextura delgada. Cualquier información sobre su paradero o datos útiles para la investigación pueden ser proporcionados en la fiscalía de la causa o en el Departamento de Seguridad Personal de la policía de Neuquén o al teléfono 4422821.