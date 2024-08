Interpol emitió una alerta roja sobre Germán Kiczka, el diputado de Misiones al que le encontraron imágenes de abuso sexual infantil

Germán Kiczka, el diputado de Misiones que es buscado por pedofilia

Interpol emitió este lunes una alerta roja para encontrar a Germán Kiczka, el diputado provincial de Misiones, que está prófugo junto a su hermano, Sebastián Kiczka, en la causa que los investiga por tenencia y distribución de material de explotación sexual a menores de edad. Las últimas pruebas recabadas por la Justicia sugieren que el legislador se habría escapado del país por un paso ilegal cercano a la Triple Frontera.

Esta alerta roja se da después de que el pasado viernes el juez de Instrucción Nº 4 de la ciudad de Apóstoles, Dr. Miguel Ángel Faría, solicitara la captura internacional del legislador y su hermano.

La Dirección Nacional de Migraciones confirmó que ninguno de los dos salió por las vías legales del país. Sin embargo, el juez Faría recibió una serie de audios en los que se escucha a Germán Kiczka pidiendo una habitación en un hotel de la ciudad de Iguazú. Los mensajes de voz habrían sido enviados horas antes de que la legislatura provincial aprobara su desafuero.

Una vez que se constató que el diputado investigado se alojó en el lugar (entre el martes y el miércoles de la semana pasada), se estableció como hipótesis principal su fuga hacia el exterior a través de un paso fronterizo ilegal. Por eso se reforzará la búsqueda en Paraguay y Brasil. Todos los allanamientos que se hicieron en Misiones para dar con el paradero de los prófugos resultaron negativos.

La solicitud de detención sobre los hermanos llegó cuando el juez Faría recibió el informe definitivo del análisis del material secuestrado durante los allanamientos realizados en febrero. Entre los archivos analizados se encontraron escenas de zoofilia, con menores abusados por animales, y otros materiales con explotación sexual infantil.

Estos operativos al domicilio del padre y el hermano de Kiczka se realizaron dentro del marco de la investigación internacional “Guardianes Digitales de la Niñez”, encabezada desde la Ciudad de Buenos Aires por la fiscal especializada en delitos informáticos Daniela Dupuy, que apuntaba a pedófilos que descargaban y compartían contenido prohibido.

En la mañana del martes 6 de agosto, en la casa del diputado se secuestraron un teléfono celular, un pendrive y una computadora personal, que se sumó a la secuestrada en febrero. Según le revelaron a Infobae fuentes judiciales, nuevamente se hallaron en esos dispositivos archivos con material pedófilo, zoófilo y de incesto, aunque todavía se aguardan los informes finales.

El juez Miguel Ángel Faría recibió en las últimas horas los audios de una conversación que mantuvo Germán Kiczka para pedir una habitación de hotel mientras planeaba su escape.

“Rami, ¿cómo andás? Che, Rami, te hago una pregunta: ¿yo me podría ir una escapada mañana para allá y me preparás una pieza? Pero en el hotel económico, el que está allá en el centro. Me voy solo y me quedaría unos pares de días. No te preocupes por el tema de gastos y eso. Yo solo quiero que me consigas una pieza. Confirmame así me voy mañana a la mañana y después ya hablamos y te cuento un poquito toda esta movida”, se lo escucha decir al legislador provincial, quien hasta la semana pasada integró el partido Activar.

En la causa también hay otro archivo, en el que habla quién sería una empleada del hotel donde se alojó Kiczka: “Ese señor vino un día. Era un freak. Germán Kiczka. Vino, se quedó una noche, desayunó y se fue. Me acuerdo de que lo puse en la 27, pero hace un rato ya”, confiesa.

Aunque en los audios solo aparece el diputado provincial, la Justicia cree que ambos hermanos estuvieron en Iguazú.