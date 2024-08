La Justicia anuló un polémico fallo que había absuelto a un acusado de abusar de su hija de cinco años

Superior Tribunal de Justicia de Misiones

A dos años de un fallo que causó polémica e indignación en la provincia de Misiones, una resolución de la Justicia abrió un nuevo capítulo y reavivó las esperanzas de la querella en una causa por el abuso sexual de una niña de cinco años. El acusado es su propio padre, quien en 2022 había quedado absuelto por el principio de beneficio de la duda.

Ahora el caso recayó en el Tribunal Superior de la provincia, cuyas autoridades realizaron un exhaustivo análisis de las pruebas contra el hombre -identificado con las siglas J.R.G.- y tomó la decisión tanto de anular la sentencia dictada como de llamar a una nueva audiencia de debate oral y pública para rever la situación.

Los hechos que se juzgan fueron denunciados hace más de 10 años por la familia materna de la víctima, que fueron los primeros en notar que la entonces niña -quien ya tiene 16 años y gran parte de su vida estuvo atravesada por esta investigación- era sometida a episodios de abuso por parte de su progenitor.

Su papá se había separado de su mamá cuando ella era bebé, pero, según indicaron fuentes del caso a Infobae, él se encargaba de ser una figura presente: la visitaba a diario, la llevaba a su casa y hasta compartía pequeños momentos con la familia de su ex pareja.

Un día, la abuela de la víctima comenzó a notar que cada vez que la nena volvía de la casa de su padre padecía dolores y dificultades para ir de cuerpo. Ella era pediatra, al igual que su marido, y luego de varias veces en las que se reiteró esta situación, la revisaron. Fue entonces que notaron heridas e irritaciones en las zonas íntimas de la niña. Al consultar, ella dijo que había sido su papá. “Siempre me toca la colita, no me gusta”, fue la frase que activó las alertas en el núcleo familiar.

Los episodios relatados por la víctima fueron expuestos ante las autoridades y, desde entonces, comenzó un largo proceso judicial en el que la menor fue sometida a estudios médicos y dos instancias de Cámara Gesell, donde dio más detalles de los hechos.

De acuerdo a lo especificado en el expediente, su padre habría abusado sexualmente de ella “tocando e introduciendo su dedo en su vagina y ano, con una connotación sexual sin accederla carnalmente”. Producto de estos abusos, la menor sufrió fisuras de diferentes tipos en ambas zonas, todas ellas descritas en la causa.

El hombre fue acusado de abuso sexual sin acceso carnal, agravado por configurar un sometimiento gravemente ultrajante, calificado por el vínculo y varios hechos en concurso real. Sin embargo, tras un proceso de años, el Tribunal Penal N°1 de Posadas, que llevó adelante la causa, decidió en 2022 absolverlo por el beneficio de la duda. Se trató de un fallo unánime de los jueces Viviana Gladis Cukla, Ángel Dejesús Cardozo y Juan Manuel Monte.

La sentencia fue elevada ahora al Tribunal Superior de Misiones, donde a fines de la semana pasada dieron su dictamen acerca de la resolución previa. Durante la audiencia, los ministros concluyeron que los jueces anteriores “no han observado objetivamente” las reglas de la sana crítica en cuanto a los elementos probatorios, motivo por el cual solicitaron la nulidad de conformidad a lo dispuesto.

Asimismo, añadieron que los sentenciantes no efectuaron un análisis con perspectiva de género, ni perspectiva de la niñez, y alegaron, además, que la sentencia posee una motivación falsa y violatoria de las normas.

Según detallaron las fuentes consultadas a este medio, para llegar a dichas conclusiones los funcionarios que integran el STJ realizaron un análisis de la declaración del imputado, así como de los informes médicos y otras declaraciones testimoniales de relevancia.

También efectuaron una valoración de las dos veces que la menor pasó por Cámara Gesell (en 2013 y 2022) junto a sus informes. Allí, la víctima contó los abusos sufridos a manos de su progenitor en 8 oportunidades.

Desde la querella, por su parte, señalaron que la sentencia también es inválida por haberse leído los fundamentos “habiendo violado el plazo ordenado bajo pena de nulidad y por haberse violado las reglas de subrogancia”. “Aduce además que se ha violado la sana crítica racional y se ha aplicado amplitud probatoria solo en favor del imputado”, añadieron.

Ahora se abre un nuevo capítulo en la causa a partir del llamado a una nueva audiencia que aún no tiene fecha exacta. Un hecho al que desde el entorno de la víctima ven como esperanzador: según contaron a este medio, se aferran a lo ocurrido tiempo atrás en la provincia de Río Negro, donde absolvieron a un hombre en un caso con características similares a este y, tras la anulación de dicho fallo, luego el acusado fue condenado a prisión.