Una media con sangre y tres detenidos: cómo sigue la búsqueda de Loan Peña en Corrientes

Sigue activa la Alerta Sofía por la desaparición de Loan Peña en Corrientes

A cinco días de la desaparición de Loan Peña, el nene de 5 años que es buscado intensamente en Corrientes, las autoridades realizaron hallazgos cruciales durante los rastrillajes que se organizaron en los alrededores de la casa de la abuela del menor. A la vez que confirmaron la prisión preventiva para los tres detenidos, en las próximas horas se sumarán dotaciones de bomberos y policías provinciales para reforzar la búsqueda.

La tensión no deja de aumentar conforme pasan los días, sobre todo, después de que este martes un grupo de investigadores confirmara el hallazgo de una media con manchas de sangre. La prenda fue detectada en una zona arbolada por la perra rastreadora “Chiara” que, días atrás, había encontrado una de las zapatillas que llevaba puesta el niño antes de desaparecer.

A pesar de que la prueba podría ser clave para la investigación, lo cierto es que el elemento aún deberá ser sometido a análisis y pericias para determinar si se trata de una de las pertenencias de Loan. En los días anteriores, se encontraron otras pistas como las huellas de un calzado que sería compatible con la zapatilla del menor, restos de vómito y materia fecal que habrían sido expulsados en los primeros dos días de la búsqueda.

Sobre el curso de la pesquisa, los especialistas indicaron que las próximas horas serán vitales para el trabajo de “búsqueda y recuperación”, ya que estarían al límite de modificar los objetivos y la planificación correspondiente para la “localización” de un cuerpo. No obstante, en las próximas horas se sumarán nuevas dotaciones para reforzar la búsqueda de Loan.

La perra Chiara durante el rastrillaje realizado este martes (Gentileza: Diario Río Negro)

De parte del gobierno de Córdoba, un equipo conformado por Bomberos Voluntarios de los cuarteles de Chazón, Porteña, Las Tapias, Los Hornillos y Las Varillas llegará este miércoles al paraje “El Algarrobal”, de la localidad de 9 de Julio, para sumarse a los procedimientos. Incluso, los efectivos se trasladarán con varios perros entrenados, según confirmó ElDoce.tv.

De la misma manera, el abogado de la familia, Roberto Méndez, comunicó que a los trabajos de búsqueda se sumarán otras perras rastreadoras que serán enviadas de Buenos Aires, fuerzas de Salta y Mendoza y dos expertos especialistas en búsquedas de personas. “Pido tranquilidad, se está trabajando acá, es necesario que le den el espacio y el tiempo razonable a la policía para que pueda desarrollar su tarea y bueno, aguardar al resultado de las pericias en el transcurso de las horas”, explicó durante un diálogo con el Diario Época.

Luego de que se barajara entre que el nene se habría perdido o que este habría sido secuestrado por una tercera persona, el letrado señaló que “la hipótesis más fuerte es que se perdió”. De hecho, puso en duda la segunda sospecha al argumentar que “no hay evidencia para trabajar sobre esa hipótesis, pero no se descarta nada”.

La última fotografía que se tomó del pequeño antes de que desapareciera

Hasta el momento, la causa cuenta con tres detenidos: el tío del nene, Bernardino Antonio Benítez, la tía del nene, Mónica del Carmen Millapi, y la pareja de esta, Daniel Oscar “Fierrito” Ramírez. Los tres fueron detenidos horas después de que comenzara la búsqueda, debido a que se trataban de los tres adultos que estaban a cargo del cuidado del menor cuando salieron a recolectar naranjas.

Durante la mañana del martes, los tres comparecieron frente al fiscal a cargo de la investigación, Juan Carlos Castillo, quien los imputó formalmente por presuntamente ser coautores del delito de “abandono de persona” ante la negativa de los sospechosos a declarar. En consecuencia, el juez de Garantías de Goya, Lucio Raúl López Lecube, dictaminó que permanezcan en prisión preventiva, según confirmó el Diario El Libertador.

“No hay que confiar en nadie. Ellos son los responsables que llevaron al nene con ellos”, acusó la madre del pequeño, María Noguera, durante un diálogo que mantuvo con el noticiero de TN en las puertas de la Fiscalía de Goya. Asimismo, relató el sufrimiento que vivió estos días al no poder conciliar el sueño. “Quiero que lo encuentren vivo y sano”, imploró.

La madre del menor aseguró que alguien podría estar detrás de la desaparición de Loan

En disonancia con las sospechas de los investigadores, la mujer apuntó: “Alguien se lo llevó, no puede ser. No se puede haber perdido”, en referencia al tiempo sin rastros del menor. No obstante, los familiares habían confirmado que el nene no conocía la zona, debido a que era la primera vez que iba de visita a la casa de su abuela paterna.

Por su parte, la abuela del niño, Catalina Peña, apuntó contra una presunta vinculación de la madre de Loan y Fierrito Ramírez, debido a las diferentes declaraciones que aportó cada uno. Acerca de la supuesta responsabilidad de Noguera, en una entrevista para Diario Río Negro, la mujer planteó que podría haberse tratado de un hecho “por venganza, por problemas de plata, no confío en nada”.

Incluso, señaló a un desconocido que se había visto por la zona en los últimos días al manifestar: “Creo que esa persona lo detiene al niño”, y agregó que “no lo suelta”, por la repercusión que tuvo la búsqueda a nivel nacional. “No sé qué pasó con Loan para que me lo hayan hecho desaparecer. Estoy muy triste”, concluyó.