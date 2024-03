Le dictaron la falta de mérito a la policía federal que mató a un ladrón que intentó robarle el celular en Villa Lugano

Una policía de la Federal mató en Villa Lugano a un hombre que le robó el celular cuando esperaba el colectivo

Yanina Marotte, la cabo primero de la Policía Federal que tres semanas atrás baleó y mató a Juan Maciel Vallejos, un presunto ladrón que intentó robarle el celular, en una secuencia que arrancó en La Matanza y terminó en el Barrio INTA de Villa Lugano, recibió la falta de mérito este jueves de la jueza Karina Zucconi, titular del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°15 de la Ciudad de Buenos Aires.

Marotte estaba imputada por el delito de homicidio agravado por haber sido cometido por personal policial. Pero atravesó el breve proceso judicial en libertad desde que, 24 horas después del hecho, fue liberada, también por Zucconi, en una medida que celebró la ministra de Seguridad nacional, Patricia Bullrich.

“Era él o yo”, declaró horas después del episodio la policía, quien es defendida por Fernando Soto, actualmente funcionario del ministerio de Seguridad, con vasta experiencia en representar policías implicados en casos de “gatillo fácil”, como los asesinos del futbolista juvenil Lucas González o Luis Chocobar. Zucconi declaró la falta de mérito de Marotte.

Es decir, que no hay pruebas para continuar el proceso contra la agente federal. Para la magistrada, la actitud de la cabo primero ante el hecho fue “necesaria, proporcional, razonable y no excesiva”.

Yanina Marotte, la policía de la PFA, junto a su abogado

Marotte sufrió el asalto la mañana del 7 de marzo pasado. En su declaración testimonial contó que tomó el tren cerca de las 5.30 y bajó en la estación “Madero”, e hizo el recorrido habitual. Compró un alfajor en un kiosco y, al ver que la fila para las líneas de colectivos 21 y 28 estaban repletas de pasajeros, pidió un auto a través de una aplicación de viajes porque se le hacía tarde. En eso estaba cuando fue abordada por los ladrones.

“Siento que de atrás me agarran del cuello y veo un arma. Y enseguida siento golpes en la cabeza”, contó la mujer policía. Y agregó: “No sé en qué momento me logran tirar al piso y aparece un segundo masculino: él también tenía un arma y me empieza a tocar toda. Me toca toda y yo tenía miedo porque en la cintura tenía mi arma, entonces intento que no la toque. Se da cuenta porque se levanta mi remera y grita: ‘Tiene un arma, tiene un arma’”.

Marotte aseguró que, en medio del ataque, “se sintió mareada y confundida por los golpes”. Y que luego recordó que a unos metros hay un destacamento de la Policía de la Ciudad. “Sentí que iba a estar a resguardo ahí. Cuando me levanto a la par, también se levanta él (el atacante que la tiró al piso) y veo su arma en dirección a mí y no me quedó otra alternativa que disparar porque sentía miedo. Era él o yo. Aparte había mucho ruido de autos, de motos y muchas explosiones”.

Fue el posteo de Bullrich tras la liberación de Marotte

Durante la audiencia con el fiscal Pablo Recchini, a la acusada le preguntaron si tuvo intención de matar. Ella lo negó rotundamente. “Yo me levanto todos los días para darle lo mejor a mi nena y demostrarle que se puede sola. Le doy ese ejemplo siempre. Nunca se me ocurrió pasar por esta situación. Yo no quería, nunca tuve intención de matar”.