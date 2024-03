“Era él o yo”: dispusieron la excarcelación de la policía que mató al ladrón que intentó robarle el celular en Villa Lugano

Una policía de la Federal mató en Villa Lugano a un hombre que le robó el celular cuando esperaba el colectivo

La Cabo 1°de la Policía Federal Argentina que mató en Villa Lugano a uno de los ladrones que la asaltaron en una parada de colectivos de la localidad de Villa Madero, en La Matanza, fue citada a indagatoria este jueves y dio su versión de los hechos ante la jueza Karina Zucconi, titular del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°15. Se trata de Yanina Marotte, quien está imputada por el delito de homicidio agravado por ser personal policial. Frente a la magistrada, dijo: “Era él o yo”. Luego de la audiencia, la Justicia resolvió excarcelarla.

En su declaración, a la que pudo acceder Infobae, Marotte comenzó recordando que este miércoles tenía que presentarse a las 7 en la dependencia en la cual trabaja realizando tareas administrativas. Dijo que tomó el tren cerca de las 5.30 y bajó en la estación “Madero”, siguiendo el recorrido que habitualmente realiza. Allí, fue al kiosco a comprar un alfajor. Luego, al ver que la fila para las líneas de colectivos 21 y 28 estaban repletas de pasajeros esperando, decidió pedir un auto a través de una aplicación de viajes porque se le hacía tarde. En eso estaba cuando fue abordada por los delincuentes.

De repente, “siento que de atrás me agarran del cuello y veo un arma. Y enseguida siento golpes en la cabeza”, contó la mujer policía e inmediatamente rememoró un hecho que le ocurrió hace 9 años: “Pasé por una similar secuencia con mi nena. Ella tenía un año. Dos masculinos me abordaron, me sustrajeron el arma reglamentaria y, con mi misma arma reglamentaria, me apuntaron en la cabeza. No salió ningún disparo. Yo estaba con mi nena y tres menores más que eran vecinos, porque ella quedaba al cuidado de una niñera que vive en frente de mi domicilio”, relató y continuó: “Se me vino esa imagen a la cabeza de que me mataban, tenía mucho miedo”.

“No sé en qué momento me logran tirar al piso y aparece un segundo masculino: él también tenía un arma y me empieza a tocar toda -procedió la acusada con su declaración-. Me toca toda y yo tenia miedo porque en la cintura tenía mi arma, entonces intento que no la toque. Se da cuenta porque se levanta mi remera y grita ‘tiene un arma tiene un arma’”.

Marotte aseguró que, en medio del ataque, “se sintió mareada y confundida por los golpes”. Dijo que entre el alboroto gritos de la gente que estaba alrededor, oyó los gritos de uno de los ladrones: “Matala, matala, matala”. Ante ello, recordó que a unos metros se ubica un destacamento de la Policía de la Ciudad. “Sentí que iba a estar a resguardo ahí. Cuando me levanto a la par, también se levanta él (el atacante que la tiró al piso) y veo su arma en dirección a mí y no me quedó otra alternativa que disparar porque sentía miedo. Era él o yo. Aparte había mucho ruido de autos, de motos y muchas explosiones”.

Yanina Marotte, la policía de la PFA que mató a un ladrón, junto a Fernando Soto, su abogado

La agente llegó al destacamento a pedir ayuda a sus colegas. Después se acercó al tumulto de gente que se había formado alrededor del asaltante baleado. “Estaba con un arma al lado y enfrente suyo habían más personas que al parecer lo conocían, porque lo llamaban por un apodo. Yo pedí que retrocedan porque no sabía si querían agarrar el arma que estaba tirada en el piso y me querían hacer algo malo a mí. Entonces opté por correrla y pedí que retrocedan”, repasó la imputada y finalizó su relato: “Una vez que me llevan a la garita en situación de ser trasladada con las esposas porque yo estaba armada me sentí segura”.

Durante la audiencia, a la acusada le preguntaron si tuvo intención de matar. Ella lo negó rotundamente. “Yo me levanto todos los días para darle lo mejor a mi nena y demostrarle que se puede sola. Le doy ese ejemplo siempre. Nunca se me ocurrió pasar por esta situación; es más, en mis días de franco trato de no estar con el arma con ella por la situación que había atravesado. No es mi idea ir a matar a alguien, yo voy y cumplo con mis horas de servicio para poder tener un sueldo y ayudar al progreso de mi hija de mi casa y darle un futuro. Nunca se me pasó por la cabeza que pase todo esto. Yo no quería, nunca tuve intención de matar”.

También le preguntaron si temió por su vida ante lo cual volvió a recordar aquel episodio que padeció junto a su hija, que actualmente tiene 11 años: “Sí, sentí mucho miedo. Miedo de que mi nena no me vea más. En todo momento se me vino ella en la cabeza. Si yo me voy de acá, siento que le estoy fallando, que la dejo sola. No quiero que pase eso”.

Marotte había sido aprehendida por la Policía de la Ciudad y alojada en la Comisaría Vecinal 8 de Villa Lugano, donde pasó a la noche. Este jueves, luego de la indagatoria, la Justicia hizo lugar a un pedido de su defensa y le concedió la excarcelación.

“Los hechos dicen que el disparo fue de frente, no fue cuando estaba en fuga”, fue la versión de Fernando Soto, a cargo de la defensa de la Cabo 1° y Director Nacional de Normativa y Enlace Judicial del Ministerio de Seguridad. El informe de la autopsia determinó que el tiro ingresó por el pecho, según pudo saber este medio.

“La Of. Yanina Marotte es mamá soltera, vive para su hija. Ayer se levantó a las 5:00 AM para ir a trabajar, la asaltaron dos chorros. Se defendió y un ladrón murió. La estamos defendiendo junto a los abogados de PFA. Obró en Legítima Defensa. Cumplió con su Deber”, había posteado en X más temprano Soto, quien acompañó la publicación con una foto de la agente.

A última hora de la noche de este jueves, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich celebró la excarcelación: “La oficial de la PFA Yanina Marotte está en libertad. Nosotros cuidamos a los que nos cuidan”, publicó en su cuenta de X.