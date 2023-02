Matricidio en Córdoba: asfixió a su madre enferma con una almohada y se entregó a la policía

Rodríguez asfixió a su madre con una almohada.

Una mujer de 30 años fue detenida el pasado miércoles por la noche en la localidad cordobesa de Capilla del Monte, después de confesar que había asfixiado a su madre enferma con una almohada tras mantener una fuerte discusión. Días atrás, había realizado diversas publicaciones en redes sociales en las que advirtió las consecuencias del crimen que iba a cometer.

Tras el hecho, la presunta homicida, identificada como Celeste Rodríguez, llamó al 911 para denunciar que había matado a su madre de 59 años -que se encontraba enferma y postrada en una cama por problemas de salud desde hace tiempo- en su vivienda ubicada sobre la calle Richieri, en el barrio El Faldeo. Al llegar al lugar, los efectivos encontraron a la víctima, María Rosa Ravetti, sin signos vitales.

De acuerdo a fuentes policiales, Rodríguez declaró que estaba “cansada de las peleas con su madre” y que la había asesinado “colocándole una almohada en la cara”, la cual utilizó para asfixiarla y matarla.

La mujer fue detenida en el acto y fue trasladada a un Servicio Penitenciario de la ciudad de Córdoba, donde permanece imputada por el delito de “homicidio calificado por el vínculo”. Por su parte, la fiscal de instrucción Paula Kelm, a cargo de la investigación, ordenó pericias psiquiátricas y psicológicas a la matricida para evaluar su estado de salud mental.

Respecto a la causa de la muerte de Ravetti, el informe forense determinó que la mujer falleció por asfixia por sofocación, según informó el medio local La Voz. Hasta el momento se descarta la hipótesis de participación de otras personas en el asesinato.

Las publicaciones que anunciaron el crimen

A las pocas horas, el equipo de investigadores a cargo del caso descubrió que Rodríguez había realizado una serie de publicaciones a través de su cuenta de Facebook, en las que daba señales del homicidio. “Estoy cansada, mental y físicamente. No poder vivir normal, ocuparme de mis hijas, mi vieja remil enferma porque es peor que una nena de dos años, mi hermano que se lavó las manos y se fue a la ciudad, hace meses el padre de mis hijas que las ve cada días o quizás más”, había escrito en uno de los posteos.

En el mismo anuncio, la mujer agregó: “Soy madre, padre, hija, enfermera, novia, empleada, ama de casa… no doy más. Me va a dar un ACV, intento ser fuerte por mis hijas pero no doy más, nadie me ayuda. Estoy cansada. Por qué mierda yo sola me tengo que ocupar de ella cuando tienen a mi hermano y la familia que la crió. Todos se lavan las manos y me dejan todo a mi. Y sí, soy fuerte pero me cansó. Necesito descansar. Necesito un día de paz”.

“Harta de de promesas que no se cumplen. Qué hago? Dejo mi vida de lado de nuevo? Por alguien quien no me cuidó? Si esto es vivir, pues ya no quiero”, sostuvo Rodríguez.

Sin embargo, después de cuatro horas del primer mensaje, la imputada volvió a publicar en sus redes sociales, con una advertencia aún más contudente: “Bueno. Pedí mucho tiempo ayuda. Nadie me ayudó. Nadie respondió. Espero que mis hijas estén bien. Dios, perdoname”.

Los investigadores descubrieron una serie de mensajes en su cuenta de Facebook

En mayo del año pasado, la mujer había realizado una publicación en la que le agradecía al personal del Hospital Municipal Americo Luqui de Capilla del Monte por colaborar en el tratamiento de su madre. “Quiero agradecer por este medio al hospital por comprometerse en esta situación y facilitarnos una cama de hospital, colchón, sábanas, frazada, pañales, el traslado de ella mañana por la mañana, y a una vecina de Capilla que me prestó la silla de ruedas y también me mandó más sábanas”, decía el inicio del mensaje.

En mayo del año pasado, Rodríguez agradeció al hospital por asistir a su madre.

“Mañana al fin la tendré en casa a mi vieja. Y como dije, creo que ella cuando esté con su familia va a recuperarse mejor, rodeada de sus seres amados”, había escrito Rodríguez en los meses previos a asfixiar.

