La angustia del padre del joven asesinado en Mar del Plata: “Estos lobos salvajes bajaron a matar”

El padre de Martín Mora Negretti, el joven de 30 asesinado este fin de semana en Mar del Plata, se refirió esta mañana al crimen de su hijo y apuntó contra el funcionamiento de la Justicia argentina. “Todavía no puedo hablar nada a ciencia cierta [de la investigación] porque no entré en el expediente ni hablé con ninguna autoridad o funcionario judicial, por no decirles cómplices de tanta delincuencia que hay acá en Mar del Plata, los jueces y fiscales garantistas”, señaló Luis Mora. “El jueves voy a estar cara a cara con el fiscal. Pero por más que yo hable a mi hijo no me lo van a devolver”.

Su hijo, que vivía en Buenos Aires pero este fin de semana había viajado a su ciudad natal a festejar sus 30 años y pasar el Día del Padre, fue asesinado este domingo a la madrugada de seis puñaladas tras una absurda discusión callejera mientras esperaba el colectivo con su novia, un amigo y la novia de su amigo.

El conflicto, según precisó a Infobae el fiscal Marcelo Yáñez Urrutia, comenzó en el cruce de las calles Rawson y Sarmiento, en el centro marplatense, luego de que la víctima y su grupo discutieran con un grupo de chicos que lanzaban hielos y bombas de agua desde un balcón. Cerca de la 1.50, al menos cuatro personas, entre las que había menores, bajaron desde el séptimo piso armados con cuchillos y los atacaron por la espalda.

Martín Mora Negretti fue asesinado a puñaladas en medio de una discusión callejera en Mar del Plata

Tras el ataque, efectivos de la Policía Bonaerense subieron al departamento y detuvieron a tres menores, uno de 15 que ya fue desvinculado del caso y dos adolescentes de 13 años que están alojados en el penal de Batán. En su declaración los adolescentes involucraron a su tío Julio César Bibbo, de 21 años, que también fue detenido al igual que su novia Brisa Vera González , de 23, aprehendida la misma madrugada del ataque.

“No tengo ninguna certeza”, señaló el padre de Martín en diálogo con Ari Paluch en Radio Colonia. “Hoy inhumamos los restos de mi hijo y no me puedo preocupar por nada más que tratar de despedirlo con el mayor dolor del alma, que no se lo deseo a nadie. Después a partir del jueves empezaré a luchar con la Justicia argentina para que se haga justicia por mi hijo. Que este sea un caso bisagra para Mar del Plata y para el país. Que todos estos vagos que están sentados en la Cámara de Diputados y Senadores voten de una vez por todas la ley de imputabilidad para menores en vez de votar cosas que los favorecen a ellos nada más”.

“¿A ellos qué les importa? Si viven en barrios privados, con seguridad, sus hijos salen con custodia. Nosotros, que somos gente pobre y vivimos con jubilación o sueldo mínimo, no tenemos derecho a tener libertad, a divertirnos. Y nuestros hijos no tienen derecho a divertirse. Solo tienen derecho a estar encerrados o muertos como el mío, inocentemente porque no hizo nada”, agregó.

Así fue el ataque callejero en el que mataron a puñaladas a un joven en Mar del Plata

Y continuó: “Lo que ciertos medios dicen que hubo una discusión es mentira. Mi hijo no discutió con nadie y los amigos de él tampoco. No tuvieron ni siquiera tiempo de defensa. Mi hijo murió de seis puñaladas. ¿Qué defensa puede tener un cristiano como él que muere de seis puñaladas? Le encontraron en la mano un celular que ni siquiera se lo robaron y la documentación. Estos lobos salvajes bajaron a matar”.

“Ayer me llamó el intendente [Guillermo] Montenegro, me ofreció todos los servicios, pero por más que me ofrezca lo que sea yo a mi hijo ya no lo voy a tener. Y no voy a cambiar un cargo político ni nada que me ofrezcan por la vida de mi hijo. Quiero que sea un caso bisagra, que la vida de mi hijo haga que cambie todo. Por mi vida y por la memoria de él lo voy a hacer”, insistió Luis.

“Están todos en sus actos protocolares, inaugurando cosas, yendo para un lado, para el otro. Nadie se preocupa por la vida de seres humanos que nos matan peor que a perros. ¿Quien nos da respuestas? ¿Los jueces garantistas? Hoy los meten presos mañana los largan a la calle. La justicia es para los ricos, los pobres no tenemos justicia. Pero conmigo se equivocaron”, concluyó.

Los investigadores creen que Bibbo es el autor material del asesinato de Mora Negretti. La autopsia reveló que a Mora Negretti sufrió seis cortes superficiales y que una de las puñaladas le produjo una hemorragia interna fatal: murió en el hospital HIGA. Su amigo Bruno, en cambio, sufrió heridas menores y fue dado de alta el mismo domingo del ataque.

“El hombre [Bibbo] tiene un antecedente de delito contra la propiedad, pero ya cumplió la pena. De los dos menores no nos surgieron antecedentes en el sistema”, explicó el fiscal Urrutia en diálogo con el canal América.

“Todo menor que no hay cumplido 16 es inimputable o no punible, como fiscal no los puedo someterlos a un proceso penal, pedir un juicio o solicitar a un tribunal que los condene, sino trabajar de modo asistencial y si me autoriza un juez pedir una medida de seguridad”, señaló. “Se va a terminar con un equipo interdisciplinario y después del informe indefectiblemente la ley nos exige que sean sobreseídos”.

