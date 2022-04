Un reconocido golfista de Tucumán atropelló y mató a dos motociclistas con su camioneta

Así quedaron la camioneta y la moto involucradas en el accidente

El reconocido golfista tucumano Armando “Gato” Zerlanga fue detenido en su provincia acusado de haber atropellado y matado a dos jóvenes que circulaban en una moto en la ciudad de San Miguel.

El hecho ocurrió en la madrugada del lunes, cuando el deportista de 31 años viajaba a bordo de su camioneta de marca BMW X3 y embistió a Maximiliano Joaquín Saldaño, de 25 años, y Joaquín Frank, de 22, que iban en una moto Appia 110 , en un cruce de la avenida Mate de la Luna al 2600.

El accidente ocurrió cerca de las 4 de la mañana del lunes. Al parecer, los dos jóvenes a bordo de la moto, que trabajaban como agentes de una empresa de seguridad privada, se incorporaron a la avenida Mate de la Luna desde el pasaje República y fue entonces cuando Zerlanga los embistió a toda velocidad, casi sin reaccionar.

El impacto fue tal que uno de los dos atropellados quedó atrapado debajo de la carrocería de la camioneta y que el asiento de cuero de la moto quedó incrustado en la parrilla delantera del vehículo conducido por el golfista.

Armando "Gato" Zarlenga tiene 31 años

De acuerdo a las primeras pericias, el impacto provocó la muerte casi instantánea de los dos ocupantes de la moto. Por su lado, el golfista habría intentado escapar a pie y fue detenido en su marcha por algunos de los testigos.

Incluso, al momento de ser trasladado a un móvil de la Policía tucumana, algunos testigos intentaron agredir a Zerlanga, a quien trataron de asesino.

“No tengo fuerzas para expresar lo que siento y pienso (...) Me llamó a las 3.30 mi cuñado para decirme que había tenido un accidente. Me dijo que había sido en la Mate de Luna. Me pidió que buscara a mi mamá y que vayamos tranquilos porque ‘Maxi’ ya no estaba con nosotros’”, explicó Iván Saldaño, hermano de Maximiliano, en declaraciones al medio La Gaceta.

Saldaño era vigilador privado y Joaquín Frank era su ayudante. Al momento del accidente, el primero era quien conducía la moto. “Un testigo me dijo que el conductor se quería escapar. Un taxista se bajó a ayudar porque se quería ir como si nada hubiese pasado”, dijo el hermano.

El abogado de la familia Saldaño, Eduardo Herrera, advirtió a los medios locales que se constituirán ante la Justicia como querella y que esperarán el informe pericial del Equipo Científico de Investigaciones Fiscales (ECIF) para avanzar con la causa.

“Queremos que el ECIF determine las responsabilidades y vamos a pedir acciones dentro del legajo a fines de resguardar que se realicen todas las medidas probatorias que restan realizar. Por ejemplo, pudimos notar que en la camioneta que participó del hecho no tiene la VTV vigente, sino del 2021. Pero además faltan el examen toxicológico, las periciales accidentológicas y queremos que no haya entorpecimientos por lo que pediremos la prisión preventiva en su momento”, afirmó el abogado a La Gaceta.

El golfista, al momento de ser trasladado a un móvil de la Policía tucumana

De acuerdo a los testigos, al momento de ser detenido, Zarlenga presentaba síntomas de estar alcoholizado. Esas presunciones deberán ser corroboradas con los resultados del estudio toxicológico. En principio, la causa fue caratulada como doble homicidio culposo y quedó en manos de la Unidad Fiscal de Atentados contra la Persona.

En los últimos años, Zerlanga logró hacerse un nombre de prestigio en el ámbito del golf tucumano y también encontró su reconocimiento a nivel latinoamericano.

Comenzó su carrera como profesional en el 2010, con menos de 20 años. En agosto de 2021 se consagró campeón de la principal categoría del certamen de Jockey Club en Alpa Sumaj y revalidó su titulo a las pocas semanas en la categoría Scratch.

Además, tuvo la oportunidad de participar en numerosas competiciones correspondientes al calendario del PGA Tour Latinoamérica en diferentes países del continente.

