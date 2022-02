Desesperada búsqueda de Betiana Rossi: sumaron perros rastreadores y drones

Se utilizó un drone del área de Defensa Civil para hacer un rastrillaje aéreo en Tres de Febrero

Hace siete días que no hay rastros de Betiana Solange Rossi, la mujer de 38 años que el lunes pasado salió de su casa en el barrio porteño de Villa Real, poco después fue registrada por las cámaras de seguridad en el partido de Tres de Febrero y luego nada más se supo de ella. Los registros la pierden de vista a tres cuadras del comercio donde se la observa comprando, eso fue en la intersección de Las Heras y Chile.

Esta tarde, se desarrolló un operativo para rastrillar con perros rastreados varias propiedades en la zona de la estación Sáenz Peña del ferrocarril San Martín, a una cuadra y media de donde la mujer fue vista por última vez el pasado lunes 7 de febrero. También se utilizó un drone del área de Defensa Civil para efectuar un rastrillaje aéreo. Todos tuvieron resultado negativo.

Dela incansable búsqueda de Betiana, mamá de tres adolescente, participaron agentes de la Policía de la Ciudad y de la Policía Federal, bomberos porteños e integrantes de la Fiscalía N°23, a cargo de Marcelo Retes, y del Sistema Federal de Búsqueda de Personas Desaparecidas y Extraviadas (SIFEBU).

Por la mañana, familiares y amigos de Betiana renovaron los pedidos de ayuda para encontrarla. “Estamos desesperados porque no aparece”, afirmó Vanesa, una amiga, al canal C5N y expresó que sus allegados no saben qué puede estar pasando. “ Pedimos que si alguien la ve en la calle, que no tenga miedo, que la retengan, que avise a la Policía ”, sostuvo.

Perros rastreadores en la zona de la estación Sáenz Peña del ferrocarril San Martín

El último registro

Ayer, domingo, el Centro de Monitoreo Urbano (CMU) de la Policía de la Ciudad dio a conocer las últimas imágenes de Betiana Rossi. El video dura cuarenta segundos y se la ve caminando por la avenida América al 700, en Tres de Febrero, hasta que ingresa a un supermercado chino.

En la secuencia, la mujer de 38 años lleva el cabello recogido con una cola de caballo, una riñonera negra cruzada en el pecho y una cadena de metal plateado con dije en forma de corazón. Viste un short deportivo negro, una remera blanca y zapatillas de color rojo. Su paso por el supermercado dura unos cinco minutos. Se llevó dos botellas: una celeste con tapa roja (no se identifica bien el producto) y otra de agua agua mineral. Pagó en efectivo y se fue.

La distancia entre el lugar donde se la vio por última vez, esto es, en la intersección de la avenida Víctor Hugo y Avenida Francisco Beiró, y el comercio es de unos dos kilómetros.

De acuerdo con las imágenes proporcionadas por las cámaras a las 16.29, Betiana cruzó el puente Víctor Hugo hacia el partido Tres de Febrero. Cincuenta minutos más tarde, a las 17.19, la mujer ingresó al supermercado chino . Seis minutos después, se fue caminado de forma tranquila por la avenida América con las dos botellas en una bolsa de plástico.

Los registros, sin embargo, la pierden de vista a tres cuadras del comercio: en la intersección de Las Heras y Chile.

Sigue la búsqueda de Betiana Solange Rossi

Quién es Betiana

Betiana es mamá de tres varones de 18, 15, 13 años y, hasta septiembre de 2021, trabajó como ejecutiva en un reconocido banco. Separada del padre de sus hijos, estaba en una nueva relación. Según supo Infobae, la mujer de 38 años se fue de su casa, donde vivía desde hace dos años con sus padres, después de una discusión con su nuevo novio por temas de dinero.

De momento, los investigadores del caso pidieron el relevamiento de antenas de celulares, redes sociales, tarjeta SUBE y movimientos bancarios de la mujer. “También se la busca en hoteles, y llamando puerta por puerta en San Miguel, donde solía encontrarse con el novio, Nicolás Román, la última persona que la vio. Además, tenía un amigo de esa zona”, indicaron a este medio fuentes con acceso a la causa.

La última imagen de Betiana, caminando por la avenida América al 700, en Tres de Febrero, hacia la puerta de un supermercado chino

De acuerdo a la información oficial, Betiana es de contextura delgada, mide 1,71 metros de altura, tiene tez trigueña y el cabello largo hasta la cintura color castaño. Además, posee cinco tatuajes: uno de ellos en el brazo derecho con el dibujo de una mujer y una luna; otro en el antebrazo derecho con la figura de un mandala; en el brazo izquierdo tiene una frase que dice: “En algún lugar podrás encontrar felicidad”; en el costado de la cintura unos tribales y, en la pierna, una pluma que se desdibuja formando aves. “También tiene un lunar de gran tamaño al lado del orificio derecho de la nariz”, dijo la Policía de la Ciudad al comunicar la búsqueda.

Por indicación de el fiscal Retes, la División Búsqueda de Personas de la Policía de la Ciudad solicitó la presencia de testigos, principalmente de personas que hayan visto a la mujer en las algunas calles pertenecientes a Tres de Febrero, esto es: Senador Benito Ferro y Nuestra Señora de Loreto; Senador Benito Ferro y 306; Senador Benito Ferro y Santa Rosalía; Senador Benito Ferro y Nuestra Señora del Carmen; Senador Benito Ferro y General Las Heras; Senador Benito Ferro y Chile; Senador Benito Ferro y Lope de Vega; avenida América y Sáenz Peña; avenida América y Florentino Ameghino y avenida América y avenida General Mosconi.





*En caso de contar con información sobre la persona buscada, contactarse de inmediato con el 911 o al 134 (anónima) o al 4309-9600, interno 234153, o por WhatsApp al 11-5821-4001.

