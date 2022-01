Bestial femicidio en Chaco: una mujer fue degollada frente a sus amigas y buscan a su ex pareja

Gabriel Aceval es intensamente buscado en rutas y descampados

Una mujer de 30 años fue brutalmente asesinada este fin de semana en el primer femicidio del año en la provincia de Chaco; por el crimen es intensamente buscado hace más de 24 horas su ex pareja, un hombre de 45 años identificado como Gabriel Ernesto Aceval.

El hecho ocurrió el domingo por la noche, cerca de las 21:30, cuando la víctima, Melina Romero, madre de dos hijas, esperaba junto a sus amigas afuera del complejo conocido como “La canchita de Escobar”, en el barrio San Roque de la localidad chaqueña de La Clotilde, para jugar un partido de fútbol.

“La estaba por matar las dos hijas": el escalofriante mensaje del prófugo tras el crimen

En ese momento, según declararon los testigos del hecho a la policía, su agresor, a quien identificaron como Aceval, apareció sorpresivamente y la atacó con un cuchillo, provocándole un corte profundo en el lado derecho del cuello. Luego escapó en una moto.

Rápidamente sus compañeras llamaron a la ambulancia, pero Melina murió en el lugar producto de la gravedad de la herida.

Tras el crimen, Aceval publicó en sus estados de WhatsApp un escalofriante mensaje junto a una foto de Melina: “Le estaba por matar las dos hijas, pero no vino y cayó ella, yo la quería mucho”. Según informó la prensa local, en las primeras horas de búsqueda, Aceval tuvo contacto con una persona a la que le dijo que no se iba a entregar y que su intención era matar a su ex pareja y al nieto de la mujer, pero que “no se le dio la oportunidad”.

Gabriel Aceval tiene 45 años y tras atacar a su ex escapó en una moto

Desde ayer, efectivos de las comisarías de las localidades cercanas montaron un importante operativo en todo el departamento -ubicado a 260 kilómetros de la capital de Chaco- y sus alrededores para dar con el femicida.

Hace más de 24 horas que agentes del Departamento Rural, Infantería, comisarías de zonas aledañas a esa localidad, la División 911 y el Cuerpo Operaciones Motorizadas llevan a cabo intensos rastrillajes en toda la zona y controles vehiculares y de identificación de personas en los puestos camineros y caminos rurales para dar con el prófugo. También, informaron, se llevan a cabo búsquedas específicas con perros especializados en las tareas de rastrillaje.

La policía busca con perros en campos cercanos a la ciudad donde ocurrió el crimen

En las últimas horas, para reforzar la búsqueda, la Policía dispuso la utilización de drones equipados con sensor de calor para identificar movimientos en regiones boscosas que se complementará con la búsqueda con patrullajes a caballo. La investigación del femicidio está ahora en manos del fiscal Ignacio Arana.

Si sos víctima o conocés a alguien que sufra violencia de género podés llamar al 144 o comunicarte por WhatsApp al +5491127716463 las 24 horas.

