Video: el momento en que un hombre arrojó el cuerpo de su pareja, que luego fue hallado en un zanja en Guernica

Femicidio en Guernica

La Policía Bonaerense detuvo en la tarde de este jueves a Edgar Martínez, la pareja de Sandra Acosta Mercado, quien fue hallada muerta en una zanja en Guernica. El hombre, principal sospechoso por el crimen, fue arrestado mientras caminaba por una calle en San Martín. En consecuencia, las próximas horas tendrá que declarar frente a la fiscal a cargo de la investigación, Karina Guyot.

El cadáver de Mercado, de 22 años y nacionalidad paraguaya, fue encontrado ayer en un zanjón del barrio Las Lomas, a 400 metros de su domicilio. El cuerpo estaba envuelto en una bolsa de arpillera, como las que se utilizan en las obras en construcción.

El hombre, de 28 años, quedó filmado por una cámara de seguridad cuando cargaba el cuerpo sin vida de la mujer y lo arrojaba al baldío. A partir de esas imágenes, la fiscal Guyot, a cargo de la UFI N° 2 de Presidente Perón, emitió ayer su orden de captura.

Edgar Martínez, de 28 años, es el principal sospechoso por el crimen.

En las imágenes registradas a las 2.29 del miércoles, se ve como el sospechoso caminó hasta el lugar con el bulto sobre sus hombros y lo lanzó. Dentro de la bolsa también había una pala, por lo que los investigadores sospechan que el asesino iba enterrar el cadáver, pero algo ocurrió y se lo impidió.

Una vez que comenzó la investigación, los detectives se dirigieron a la casa de la pareja, que tiene una hija de dos años, pero estaba vacía. Más tarde, la policía encontró a la hija en la casa de un vecino.

El informe preliminar de la autopsia realizada en la morgue de La Plata, determinó que la causa de la muerte de Mercado fue “asfixia mecánica” y que tenía signos de defensa, como las uñas rotas.

Así, los policías encontraron esta tarde a Martínez que quedó bajo arresto y a la espera de su declaración en sede judicial como el principal sospechoso por el femicidio.

Captura de las cámaras de seguridad.

Un hecho similar ocurrió unas horas después, pero en Junín. Rosa Inés Fernández, que estaba desaparecida desde el 26 de julio, fue encontrada en un pozo en una obra en construcción, tapado además por escombros y envuelto en una lona celeste. Por el hecho, fue detenido Sandro González (40), la ex pareja y padre de sus tres hijos.

Hace 19 días, Rosa quedó en encontrarse con sus amigas, pero nunca llegó. A partir de ahí, sus familiares comenzaron una intensa búsqueda y, ante la falta de resultados, elevaron la denuncia cinco días después ante la Justicia. Fue entonces que la investigación quedó a cargo del fiscal Esteban Pedernera, titular de la UFIJ N° 8, quien tras casi tres semanas recibió un testimonio que cambió todo.

Se trata de una testigo que le reveló datos que apuntaron directamente contra González e incluso mencionó el lugar donde podría estar cadáver. Según dijo el funcionario a TN, el ex esposo de la joven le había confesado que él la mató y que llevó el cadáver hasta la obra en construcción que tenía a su cargo. Pedernera no esperó un segundo y ordenó la detención inmediata de la ex pareja.

A esa altura, casi tenía como una certeza que Rosa estaba muerta. Solo restaba encontrar el cuerpo. Finalmente, en compañía de efectivos de la policía de la Provincia, se acercó esta mañana a la obra en construcción, que se encuentra ubicada en la calle Siria al 624, y halló los restos de la joven de 29 años.

