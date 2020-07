Al respecto, continuó: “Llamé a mi hijo pero no me contestaba. Me llama él a mí a las 13:30 y me dice: ‘ Mamá vos no tenés idea dónde yo estoy’ . Lo empecé a retar, le dije que estaba rompiendo la cuarentena, que se iba a llenar de multas. Todo lo que hacemos los papás cuando los hijos no nos escuchan. Me dijo ‘mamá vos no me vas a volver más’. Yo tomé por sentado que mi hijo estaba en Bahía Blanca y había vuelto con esta chica. Cuando la chica y sus amigos empiezan a avisarme que Facundo nunca llegó”.