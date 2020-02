“Hasta el momento de la prueba reunida no se los puede señalar a estas dos personas como participantes de la escena del crimen”, explicó Escoda, en consonancia con lo que argumentó la fiscal Zamboni en el escrito de 250 páginas al que accedió Infobae. “No fueron reconocidos por los testigos, no hay material fílmico que los involucre directamente y no hay otros elementos para sostener que hayan tenido un grado de participación tal que amerite que continúen detenidos”.