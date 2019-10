La escultura no pertenece al patrimonio del Gobierno de la Ciudad. Al menos eso se desprende de la incertidumbre que había en las áreas de Cultura, Espacio Público y Comunas, en cuyos registros la obra de Steen no figura. “A pesar de la frecuente asociación que el público establece entre el predio de la Plaza Reina de Holanda y nuestra Embajada, no tenemos ningún tipo de injerencia ni potestad sobre dicho predio, sino que las mencionadas Corporaciones (por Madero y Madero Este) son los dueños y encargados del lugar”, explicó una fuente de la Embajada holandesa a Infobae.