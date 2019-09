Más tarde, la mujer contó una serie de situaciones y conversaciones previas que había tenido con Garay: "Hace cuatro meses por lo menos que Lito me viene pidiendo plata. Antes eso no sucedía. Le pregunté por qué era y qué le andaba pasando. Me dijo que estaba siendo extorsionado por una mujer. Yo le dije que vaya y que lo denuncie. Pero me contó que estaba teniendo relaciones sexuales con esa chica y que era menor, por eso no podía hacerlo. Lito me dijo puntualmente que la chica lo amenazaba con denunciarlo por abuso si no le daba plata".