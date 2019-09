"Cinco muertos hay, un quilombo bárbaro. No fue mi culpa. No fue culpa del auto que venía atrás mío, que es donde están todos los muertos. Una Grand Cherokee de Tandil venía como a 200 kilómetros, se la repuso mal al auto que venía atrás mío. El auto se me metió a mí abajo, los dos se me metieron abajo. Después se fueron a la banquina, ya abajo se prendieron fuego, explotaron, de todo", relató.