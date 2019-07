Pero como si esto fuera poco, debió declarar recientemente como testigo el vicepresidente de la empresa, Rodolfo Malvestitti, quién ante la pregunta sobre cómo se hacían los bonos para ingresar al estadio, contestó: "Los socios deben hacer una gestión por Internet para obtenerlos. Pero todos los partidos el club nos entregaba una lista de personas para que se les carguen el bono sin hacer ese trámite. Nos los mandaban por una persona que yo suponía que era empleado del club, de nombre Damián Lagaronne. El venía con un pendrive, se bajaba la información al disco, se chequeaban que fueran socios con cuota al día y se emitían los bonos que se llevaba esta misma persona. No sé qué cantidad eran pero sí que la modalidad comenzó desde que se implementó el sistema (NdR: 2015) hasta un mes antes de que la empresa fuera allanada. Podría el club habernos mandado un mail oficial con esa información, pero preferían un pendrive. También les generábamos entradas de protocolo que las mandábamos a Independiente y al sindicato de Camioneros. Nosotros no hicimos nada que no fuera emanado por una orden del club".