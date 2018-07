E., de 24 años, oriunda de Hurlingham, aseguró que el músico le decía que andaba con un arma al cinto "porque el barrio estaba complicado". La joven, finalmente, detalló qué pasó en la pelea entre Álvarez y Díaz. Las primeras versiones indicaban que no se conocían entre sí, que víctima y supuesto victimario no tenían un vínculo previo. La declaración testimonial de la novia de Álvarez dice lo contrario. Yadarola apuntó que "no se trató aquí de una reacción intempestiva frente al acercamiento repentino de una persona".