Y continuó: "Trasladé las cosas hacia la salida del campo, donde se encontraba el auto de Ariel. Al llegar, le pregunté si quería ver el video. Me dijo que sí. Saqué la memoria de la Go-Pro y la puse en mi teléfono. Juntos vimos el video. Él no quiso ver mucho. El video tenía una duración de cinco minutos. Solo le mostré la parte grabada antes del despegue, en que se ve que la chica no tenía puestas las perneras. Ya en ese momento, es decir antes de que vuele. Luego saqué la memoria de mi teléfono y la metí de nuevo en la Go-Pro y la guardé en el baúl con el equipo".