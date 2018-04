La página home fue reemplazada: las imágenes institucionales de costumbre fueron cambiadas por el vendedor de sándwiches de salame Maximiliano Gómez, al cuales efectivos de la Policía de la Ciudad le impidieron vender en Once a fines de marzo último, pero no se trataba de Gómez en el fondo. "En este país la seguridad no existe, no sólo en las calles sino también en Internet. Primero Bullrich, el Ministerio de Seguridad, después los mails de la Federal, ataque del "ISIS" al Ejército, el pelotudo de Pablo Tonelli (#NoAlVotoElectrónico) y más por venir!", escribieron los piratas.