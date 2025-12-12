Volverán a abrir la estación Río de Janeiro de la línea A del Subte: qué obras se hicieron

Las obras en la estación incluyeron impermeabilización, pisos nuevos, iluminación LED y señalética braille para mayor accesibilidad

La estación Río de Janeiro se alista para volver a abrir sus puertas este viernes tras una serie de trabajos de renovación que afectaron su funcionamiento desde hace meses. De acuerdo con la información proporcionada por Subterráneos de Buenos Aires, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires será testigo del regreso de esta parada clave de la línea A del Subte. La jornada marcará la continuación del ambicioso Plan de Renovación Integral de Estaciones.

En el marco de este programa, la intención apunta a mejorar tanto la infraestructura como la funcionalidad diaria de los espacios. La estación Río de Janeiro experimentó una transformación en varios frentes: impermeabilización con productos de última generación, renovación de juntas, cambio completo de pisos y la instalación de sistemas de iluminación LED.

Además, se detalló que la señalética fue actualizada y se sumó señalización braille en los pasamanos, una decisión que responde a necesidades históricas de accesibilidad en la red del subte.

La modernización de la estación Río de Janeiro forma parte del Plan de Renovación Integral de Estaciones del subte porteño

Las tareas incluyeron la colocación de una boletería completamente nueva, la reinvención del mobiliario, bancos y apoyos isquiáticos en los andenes, así como la distribución de cestos más accesibles. Sin embargo, tras estas modificaciones, la estación seguirá en remodelación y tendrá actividades de obra fuera del horario de servicio, un método que evitará trastornos en la operación diaria.

La puesta en valor de estaciones afecta a varias líneas a la vez. Por el momento, se mantienen cerradas Congreso y Loria en la línea A; Uruguay y Malabia en la línea B; y Plaza Italia y Agüero en la línea D. El esquema prioriza la seguridad y el mejoramiento integral de todas las instalaciones, indicaron voceros del organismo gestor.

Entre las paradas que ya superaron sus respectivos procesos de modernización aparecen Castro Barros, Lima y Acoyte (línea A), así como Pueyrredón, Pasteur-AMIA y Carlos Gardel (línea B). La modernización alcanzó a San Martín en la línea C, y a Bulnes, Facultad de Medicina, Scalabrini Ortiz y Palermo en la D. También fue el turno de Jujuy en la línea E, una intervención que buscó elevar el estándar de accesibilidad y practicidad, indicaron desde la empresa.

El Premetro, operado bajo la órbita del subte, también fue escenario de renovaciones: se intervinieron trece paradores, entre los cuales se cuentan Ana María Janer, Cecilia Grierson, Mariano Acosta, Ana Díaz, Escalada, Presidente Illia, Parque de la Ciudad, Pola, Centro Cívico Lugano, Nuestra Señora de Fátima, Intendente Saguier, Somellera y Fernández de la Cruz, reflejaron desde la administración de Subterráneos de Buenos Aires.

Además de las obras en las estaciones, comenzaron los trabajos de remodelación en Piedras (línea A) y Tribunales (línea D), y se anunció la inminente licitación para las mejoras en Medrano y Ángel Gallardo (línea B), Lavalle e Independencia (línea C), y General Urquiza y Entre Ríos en la línea E.

El subte extenderá sus servicios por eventos masivos

La ampliación del horario en la Línea D y H busca responder a la alta demanda de transporte durante recitales y eventos deportivos

La vida cotidiana de los usuarios también se ve impactada por una novedad operativa. Durante diciembre, el Subte ampliará su horario de cierre en varias de sus líneas para acompañar la movida cultural y los espectáculos masivos organizados en la ciudad, medida que tomó a lo largo del año con distintos eventos.

La Línea D funcionará hasta las 2:00 de la madrugada los días 12, 13, 17 y 18 de diciembre, alineando su cronograma con los recitales de María Becerra (12 y 13) y Airbag (17 y 18) que tendrán lugar en el Estadio Monumental. El servicio prevé su último tren a las 01:30, con descensos permitidos solamente en Congreso de Tucumán, Olleros, Palermo, Pueyrredón y 9 de Julio.

La Línea H también operará con un horario especial el día 20, cuando se realice el espectáculo de boxeo Párense de Manos. El servicio se extenderá hasta las 2 de la madrugada, con paradas habilitadas en Caseros, Humberto 1°, Once, Corrientes y Santa Fe. La medida intenta dar respuesta a la alta demanda de transporte que generan estos eventos, evitando una dependencia exclusiva del automóvil y promoviendo alternativas sustentables en áreas de mayor concentración urbana.