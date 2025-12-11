Un nuevo frente de tormenta se acerca al AMBA y crece la posibilidad de lluvias: qué se espera para el fin de semana

El calor extremo y las tormentas tropicales persisten en la región central, con temperaturas máximas que superan los 33 grados en el AMBA

El calor intenso y las tormentas de carácter tropical continúan presentes en la región central del país, fenómeno que dio lugar a varias jornadas consecutivas marcadas por temperaturas elevadas y precipitaciones localizadas. La formación de estas tormentas, que ya se experimentaron durante el miércoles por la noche, podría repetirse durante este jueves.

Por el momento, hay avisos por tormentas fuertes en el sur de la provincia de Buenos Aires, que se van aproximando a la zona de La Plata. La Costa Atlántica, con Mar del Plata, Miramar y Vila Gessel son otros de los puntos que están con alertas por fuertes precipitaciones.

En ese marco, la situación meteorológica no ofreció tregua durante este jueves. El pronóstico anunció una suba importante de la temperatura en la región, lo que señaló el inicio del tramo más caluroso de la semana, cuya persistencia se estimó hasta el sábado.

Las máximas previstas para esta jornada en el AMBA oscilaron entre 31 y 33 °C, acompañadas inicialmente por vientos suaves desde el sudoeste, fenómeno ocurrido luego del paso de las tormentas, y sucesivamente reemplazados por vientos moderados del noroeste.

Durante la tarde, las condiciones de inestabilidad se acentuaron, favoreciendo un nuevo deterioro del tiempo. Chaparrones y tormentas aisladas amenazaron volver a hacer su aparición tanto sobre la CABA como sobre el Gran Buenos Aires.

Un nuevo frente de tormenta se aproxima al AMBA y aumenta la probabilidad de lluvias intensas para el fin de semana

Al tratarse de fenómenos sectorizados, solo algunas áreas experimentaron lluvias intensas en cortos lapsos, mientras que otras quedaron prácticamente ajenas a estos episodios, indicó el medio especializado Meteored.

Incluso, según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), durante la noche habrá entre un 40% y 70% de probabilidad de tormentas. En el AMBA, así como en gran parte de la provincia bonaerense, el organismo emitió una alerta amarilla.

Con la llegada del viernes, un ambiente mayormente soleado y sin pronóstico de precipitaciones cederá protagonismo en Buenos Aires a la persistencia de vientos provenientes del cuadrante oeste, responsables del rápido incremento de las temperaturas.

Durante la tarde del viernes, el calor volverá a posicionarse en el centro de la escena, ya que las máximas registradas en la región del AMBA se moverán entre 34 y 35 grados. Mientras que la mínima será de apenas 22 grados.

El fin de semana traerá consigo advertencias sobre posibles tormentas fuertes y un descenso significativo de la temperatura. El sábado 13 se presentará en la Ciudad, así como en las localidades cercanas, con buen tiempo y térmicas muy elevadas, apto para actividades al aire libre, aunque con elevados índices de humedad que acentuaron la sensación de sofoco.

Por la tarde, momentos antes de la llegada de un frente frío, la temperatura se disparará hasta alcanzar el valor máximo de 33 grados en el AMBA, con sensaciones térmicas que superarían ese valor.

El Servicio Meteorológico Nacional emitió alerta amarilla por tormentas para el Área Metropolitana de Buenos Aires y gran parte de la provincia durante la tarde y noche del jueves

El cambio, sin embargo, no tardará en llegar: la aproximación del frente frío alterará la dirección de los vientos hacia el sur y abrirá la posibilidad de lluvias y tormentas aisladas incluso antes de la medianoche.

El período más intenso de mal tiempo se prevé entre la madrugada y la mañana del domingo 14. Durante ese lapso, sobre todo en la provincia de Buenos Aires, se aguarda el desarrollo de tormentas más intensas, con lluvias abundantes en cortos períodos y la probabilidad de caída de granizo.

El cambio de masa de aire que traerá consigo el frente frío promoverá una caída marcada en la temperatura, con valores que se ubicarán en un rango de 19 a 26 grados y lluvias que, aunque gradualmente perdieron intensidad, se extendieron al menos hasta la tarde.

El tiempo del domingo será la tendencia para el comienzo de semana, con valores térmicos similares para lunes, martes y miércoles. En estas jornadas, sin embargo, no se esperan lluvias.

Dónde hay alertas por tormentas en el interior del país

El SMN mantiene alertas por tormentas en el norte del país y por vientos en la Patagonia, con advertencias vigentes en varias provincias hasta el sábado

De acuerdo con el pronóstico del SMN, el viernes las tormentas no se irán, sino que se posicionarán sobre el norte del país, específicamente en parte del NOA y NEA.

Durante el viernes, el norte de Córdoba, este de Catamarca, Tucumán, Santiago del Estero, oeste de Chaco y Formosa, tienen alerta naranja por tormentas.

En cambio, en el centro cordobés, norte de Santa Fe, este de Chaco, Salta, Jujuy y Misiones se encuentran con alerta amarilla. Para el sábado, desaparecerán todas las advertencias.

En la Patagonia, la preocupación pasará por el viento. Allí, Tierra del Fuego, Santa Cruz, Chubut, Río Negro, Neuquén y parte del sur de Mendoza están bajo alerta amarilla. Las mismas se mantendrán durante el sábado.