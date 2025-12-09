Córdoba: un niño de 7 años fue atropellado por un automovilista y tuvo que ser hospitalizado

El conductor del Renault Sandero, un hombre de 42 años, está bajo investigación por el accidente en Córdoba (La Voz)

Un incidente vial en barrio Los Plátanos, en la ciudad de Córdoba, dejó a un niño de siete años herido luego de ser embestido por un automóvil en la intersección de Ángelo Peredo y Comechingones el lunes por la noche.

Los medios locales confirmaron que el vehículo involucrado es un Renault Sandero conducido por un hombre de 42 años, según información de El Doce TV. El adulto, por motivos que todavía investigan las autoridades, terminó impactando contra el menor en esa esquina.

Tras registrarse el episodio, equipos de emergencias respondieron rápidamente. Personal del servicio 107 brindó asistencia inicial al niño, diagnosticándole una fractura de fémur. Por la gravedad de la lesión, un móvil de Ecco trasladó al menor a la Clínica Vélez Sarsfield para recibir atención médica especializada.

Hasta ahora, no se difundieron detalles adicionales sobre el estado posterior del chico ni se esclarecieron las circunstancias exactas en torno al siniestro. Tanto la policía como otras autoridades pertinentes permanecen abocadas a esclarecer cómo ocurrió el hecho y a definir posibles responsabilidades.

Las actuaciones judiciales ya se encuentran en manos de los organismos correspondientes, a la espera de los avances en la investigación, según indicó otro medio cordobés, La Voz.

Un antecedente similar en Villa Centenario

La familia del niño atropellado en Villa Centenario reclama justicia y mayor seguridad vial en calles residenciales

El hecho ocurrió cerca de las 21:00 del miércoles, en Conesa al 900, entre Virgen de Itatí y La Haya, en Villa Centenario, partido de Lomas de Zamora, donde un niño jugaba con su bicicleta bajo la mirada de su familia en la vía pública. El menor fue impactado por dos motociclistas, que continuaron su camino, y debió ser trasladado de inmediato al hospital.

Se encuentra fuera de peligro, pero sufrió lesiones y su bicicleta quedó completamente dañada tras el impacto.

La secuencia del accidente fue registrada por una cámara de seguridad de un vecino. En las imágenes difundidas por La Unión puede verse cómo el menor cruza la calle en su bicicleta justo en el momento en que una moto con dos jóvenes a bordo pasa a gran velocidad y lo embiste, arrojando tanto al niño como a la bicicleta varios metros sobre el pavimento. Tras el impacto, la moto desacelera, pero los ocupantes no se detienen ni se acercan a socorrerlo; en cambio, abandonan la escena dejando al pequeño tendido en el asfalto y los restos de la bicicleta dañada.

La hermana del niño, Antonella, expresó su indignación a través de las redes sociales y denunció la actitud de los motociclistas: “Hoy mi hermano está internado. Ni siquiera fueron capaces de frenar o preguntar cómo estaba. Se dieron a la fuga, los seguimos y los cobardes se fueron pasando las vías de Fiorito”, publicó en Facebook. Sus palabras reflejan la frustración de la familia frente a la ausencia de empatía y la falta de respuestas por parte de los responsables.

Antonella precisó que los supuestos autores serían jóvenes menores de edad, vecinos del barrio, información que también fue aportada por testigos presentes en el lugar. Aunque testigos colaboraron con la identificación de los implicados, hasta el momento nadie se ha presentado ante la familia ni manifestó intención alguna de hacerse cargo del accidente.

El episodio generó una fuerte conmoción entre los vecinos de Villa Centenario, quienes no tardaron en alertar a la familia y a las autoridades sobre lo sucedido. El accidente despertó debate respecto a la circulación de motos a alta velocidad en calles residenciales y la necesidad de implementar medidas que garanticen la seguridad de los niños en la vía pública. La familia, aunque aliviada al saber que el menor se encuentra fuera de peligro, reclama que los responsables enfrenten las consecuencias de su accionar y que se tomen medidas para evitar incidentes similares en el futuro.