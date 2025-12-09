Sociedad

Córdoba: un niño de 7 años fue atropellado por un automovilista y tuvo que ser hospitalizado

El menor sufrió la fractura de fémur y fue trasladado a la Clínica Vélez Sarsfield. Se investigan las circunstancias del hecho

Guardar
El conductor del Renault Sandero,
El conductor del Renault Sandero, un hombre de 42 años, está bajo investigación por el accidente en Córdoba (La Voz)

Un incidente vial en barrio Los Plátanos, en la ciudad de Córdoba, dejó a un niño de siete años herido luego de ser embestido por un automóvil en la intersección de Ángelo Peredo y Comechingones el lunes por la noche.

Los medios locales confirmaron que el vehículo involucrado es un Renault Sandero conducido por un hombre de 42 años, según información de El Doce TV. El adulto, por motivos que todavía investigan las autoridades, terminó impactando contra el menor en esa esquina.

Tras registrarse el episodio, equipos de emergencias respondieron rápidamente. Personal del servicio 107 brindó asistencia inicial al niño, diagnosticándole una fractura de fémur. Por la gravedad de la lesión, un móvil de Ecco trasladó al menor a la Clínica Vélez Sarsfield para recibir atención médica especializada.

Hasta ahora, no se difundieron detalles adicionales sobre el estado posterior del chico ni se esclarecieron las circunstancias exactas en torno al siniestro. Tanto la policía como otras autoridades pertinentes permanecen abocadas a esclarecer cómo ocurrió el hecho y a definir posibles responsabilidades.

Las actuaciones judiciales ya se encuentran en manos de los organismos correspondientes, a la espera de los avances en la investigación, según indicó otro medio cordobés, La Voz.

Un antecedente similar en Villa Centenario

La familia del niño atropellado en Villa Centenario reclama justicia y mayor seguridad vial en calles residenciales

El hecho ocurrió cerca de las 21:00 del miércoles, en Conesa al 900, entre Virgen de Itatí y La Haya, en Villa Centenario, partido de Lomas de Zamora, donde un niño jugaba con su bicicleta bajo la mirada de su familia en la vía pública. El menor fue impactado por dos motociclistas, que continuaron su camino, y debió ser trasladado de inmediato al hospital.

Se encuentra fuera de peligro, pero sufrió lesiones y su bicicleta quedó completamente dañada tras el impacto.

La secuencia del accidente fue registrada por una cámara de seguridad de un vecino. En las imágenes difundidas por La Unión puede verse cómo el menor cruza la calle en su bicicleta justo en el momento en que una moto con dos jóvenes a bordo pasa a gran velocidad y lo embiste, arrojando tanto al niño como a la bicicleta varios metros sobre el pavimento. Tras el impacto, la moto desacelera, pero los ocupantes no se detienen ni se acercan a socorrerlo; en cambio, abandonan la escena dejando al pequeño tendido en el asfalto y los restos de la bicicleta dañada.

La hermana del niño, Antonella, expresó su indignación a través de las redes sociales y denunció la actitud de los motociclistas: “Hoy mi hermano está internado. Ni siquiera fueron capaces de frenar o preguntar cómo estaba. Se dieron a la fuga, los seguimos y los cobardes se fueron pasando las vías de Fiorito”, publicó en Facebook. Sus palabras reflejan la frustración de la familia frente a la ausencia de empatía y la falta de respuestas por parte de los responsables.

Antonella precisó que los supuestos autores serían jóvenes menores de edad, vecinos del barrio, información que también fue aportada por testigos presentes en el lugar. Aunque testigos colaboraron con la identificación de los implicados, hasta el momento nadie se ha presentado ante la familia ni manifestó intención alguna de hacerse cargo del accidente.

El episodio generó una fuerte conmoción entre los vecinos de Villa Centenario, quienes no tardaron en alertar a la familia y a las autoridades sobre lo sucedido. El accidente despertó debate respecto a la circulación de motos a alta velocidad en calles residenciales y la necesidad de implementar medidas que garanticen la seguridad de los niños en la vía pública. La familia, aunque aliviada al saber que el menor se encuentra fuera de peligro, reclama que los responsables enfrenten las consecuencias de su accionar y que se tomen medidas para evitar incidentes similares en el futuro.

Temas Relacionados

CórdobaAccidenteAccidente vialÚltimas noticias

Últimas Noticias

Un incendio forestal en San Rafael afectó más de 300 hectáreas: los brigadistas lograron contener las llamas

Luego de intensos días con vientos adversos y material combustible en los cañadones, grupos de bomberos y un helicóptero del Servicio Nacional de Manejo del Fuego apagaron el foco en el cerro Regalón

Un incendio forestal en San

Detectaron en Pinamar a 27 conductores alcoholizados durante el fin de semana largo

Los operativos controlaron a 1.205 vehículos en distintos zonas. Un hombre tenía 2,21 gramos de alcohol por litro de sangre. Rige la tolerancia cero

Detectaron en Pinamar a 27

Se incendió un colectivo en Mendoza y las llamas casi prenden fuego un árbol: no hubo heridas

Vecinos registraron el momento en que el rodado fue alcanzado por el fuego en una zona urbana de la capital provincial

Se incendió un colectivo en

Se negó a declarar la trabajadora sexual acusada de haber matado a un policía retirado a puñaladas para robarle

Vecina de la víctima, fue imputada por el crimen de Oscar Alberto Ávalos, un ex suboficial de la Bonaerense de 78 años que fue asesinado en su casa de General Rodríguez hace dos años y tres meses

Se negó a declarar la

Tiroteo en Lanús: una policía baleada y tres delincuentes presos tras robar un auto y chocar durante la persecución

Ocurrió esta madrugada. Los acusados tienen entre 17 y 19 años

Tiroteo en Lanús: una policía
DEPORTES
El viaje espiritual de un

El viaje espiritual de un referente del Barcelona por su salud mental: “Está pensado para que pueda desconectarse”

Comenzó la Messi Cup, el torneo que reúne a jóvenes talentos en Miami: la euforia de los chicos de River y Newell’s al verlo a Lionel

El Liverpool de Mac Allister venció al Inter de Lautaro Martínez en el cruce más atractivo de la fecha de Champions: todos los goles

Australian Open 2026: los nueve argentinos confirmados para el primer Grand Slam del año

El plan de Jack Doohan para volver a correr en la F1: los tests que hará en una categoría top

TELESHOW
Rocío Marengo celebró la mejoría

Rocío Marengo celebró la mejoría de su hijo y compartió una tierna foto del nacimiento: “Acá se festeja”

La palabra de Roberto García Moritán tras su separación de Priscila Crivocapich: “Las cosas no salieron como pensamos”

Fede Bal también confirmó el noviazgo con Evelyn Botto: “Que lo sepa el mundo”

Daniela Christiansson entró en la última etapa de su embarazo y compartió una dulce postal

Así fue el bautismo de la hija de Eduardo y Elina Costantini: ambiente familiar y profunda espiritualidad

INFOBAE AMÉRICA

El papa León XIV advirtió

El papa León XIV advirtió que un acuerdo de paz en Ucrania “no es realista” sin la participación de Europa

Zelensky expresó su disposición a celebrar elecciones en Ucrania bajo garantías internacionales de seguridad: “Estoy listo”

El debilitamiento del campo magnético sobre el Atlántico preocupa a la ciencia: cuáles son los riesgos

Reino Unido sancionó a estructuras de propaganda rusa y a empresas chinas por vínculos en campañas de guerra híbrida

Cómo la ciencia logró que las raíces penetren suelos duros y los cultivos aumenten su producción