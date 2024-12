Video: el momento en el que un jubilado intentó prenderse fuego para reclamar medicamentos gratis en una sede de PAMI

Video: así fue el momento en que un jubilado se roció con nafta y quiso prenderse fuego en la sede central del PAMI de la ciudad de Córdoba

“No sé si en el país hay una imagen tan dolorosa como esta”, describió periodista Sergio Zuliani antes de mostrar el video del jubilado que intentó prenderse fuego dentro de la sede del PAMI de Córdoba Capital mientras reclamaba por la entrega gratuita de sus medicamentos. “Esto sucedió, es real y en ese preciso momento Sofi Ocaño y nuestro equipo estaba ahí”, relató el conductor de La Mañana con Zuliani, que se emite por el canal Telefé Córdoba, al mostrar la desgarradora escena.

“Sabemos que estas imágenes son dolorosas, pero son necesarias porque es un hecho informativo”, se excusó el conductor. “Es un hecho periodístico real que refleja de la manera más cruda, descarnada y cruel la situación que están pasando muchos jubilados”, agregó.

El tenso momento tuvo lugar este jueves en la sucursal del PAMI de la avenida General Paz al 300, en el barrio Centro de la capital provincial, luego del anuncio del Gobierno de restringirles a los jubilados el acceso a medicamentos gratuitos.

Fuentes de la Policía de Córdoba consultadas por Infobae precisaron que el jubilado, paciente psiquiátrico, intentó prenderse fuego cerca de las 8:30, cuando ingresó al hall central de las oficinas con un encendedor y un bidón de 5 litros de combustible, materiales que luego utilizó en su intento por incendiarse.

El jubilado, de 67 años, enfureció cuando el personal administrativo le informó que no le entregaría la medicación solicitada, a pesar de que está bajo un tratamiento crónico que está garantizado por ley al 100% de cobertura y no debe pagar ninguna medicación.

“Ahí vemos el bidón con el que ya se había rociado con el kerosene, que quedó a un costado. La gente que se empieza a agarrar la cabeza y rápidamente intenta contenerlo. Luego se conoció que el jubilado tiene una enfermedad terminal”, relató la cronista a la que le tocó cubrir el hecho.

Tras su reacción, el hombre fue asistido en el lugar por un médico de un servicio de emergencias, quien le diagnosticó ingesta de combustible por intento de suicidio. Posteriormente, fue trasladado en ambulancia al Sanatorio de la Cañada, ubicado a unas 20 cuadras del lugar del hecho.

Las personas allí presentes pudieron evitar que el incidente pasara a mayores. El hombre es un enfermo terminal y tiene problemas psiquiátricos

Fuentes oficiales consultadas por este medio precisaron que “el 4 de diciembre se le aprobó la entrega de la medicación” por lo que “no existe motivo para decir que no se le aprobó ni entregó el medicamento”.

El último martes, el PAMI decidió restringir la cantidad de afiliados que acceden a cinco medicamentos gratis por mes. A partir de ahora, los jubilados que requieran una cobertura del 100% en los remedios deberán gestionar el “subsidio social”, un trámite que impone requisitos que hasta el momento no eran exigidos.

“Esto no es morbo para quienes piensen que lo es. Esto es información pura. Esto pasó y ocultarlo me parece que sería mucho más cobarde ocultarlo, periodísticamente hablando”, se excusó el conductor del programa que dio a conocer el video.

Cambios en el PAMI: restringen los medicamentos gratis

En la práctica, el nuevo esquema significa una restricción, ya que muchas personas que hasta el momento accedían a medicamentos gratis ya no lo podrán hacer.

Entre los requerimientos para tramitar el nuevo “subsidio social”, se exige que el beneficiario no perciba más de $390.000 mensuales, no esté afiliado a una prepaga y no tenga un automóvil de menos de 10 años.

Con los cambios dispuestos por el Poder Ejecutivo, se termina el plan “Vivir Mejor”, creado por el gobierno Alberto Fernández, que garantizaba el acceso gratuito a medicamentos a los afiliados del PAMI.

Fuentes oficiales aseguraron que la medida busca garantizar que la cobertura al 100% de los medicamentos llegue a las personas que realmente la necesitan. Además, buscan financiar la demanda y no la oferta de fármacos, como sucedía hasta el momento. Uno de los desafíos del nuevo esquema es cómo se implementará el trámite del subsidio social, especialmente en la población más longeva.