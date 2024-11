Voraz incendio en cadena de cinco embarcaciones amarradas en Gualeguaychú: al menos seis heridos

Incendio de embarcaciones en Gualeguaychú 1

Un brutal incendio en la zona costera de Gualeguaychú -provincia de Entre Ríos-, hizo arder a cinco embarcaciones y dejó a seis personas heridas, una de ellas internada en terapia intensiva. El fuego se originó en el amarre entre la playa Papaya y el club náutico local, según informaron medios locales.

El hecho, que ocurrió durante la tarde de este viernes, se desató cuando el motor de un bote explotó al intentar ser encendido por dos personas, generando una chispa que encendió el combustible. El fuego se propagó rápidamente hacia otras embarcaciones que estaban en mantenimiento. La explosión se escuchó a varios kilómetros a la redonda, generando preocupación entre los vecinos de esa localidad del sur entrerriano.

Otro de los videos que recorrieron las redes mostrando el incendio en Gualeguaychú

El herido que se llevó la peor parte sufrió quemaduras en el 45% de su cuerpo -que incluyen órganos vitales- y fue intubado y estabilizado en la UTI del Hospital Centenario. Según informó el diario El Litoral, las autoridades de Salud iniciaron gestiones para trasladarlo al Instituto del Quemado en la ciudad de Buenos Aires. De acuerdo a medios locales, “el más grave tiene 47 años, con compromiso en la vía aérea, que se debió intubar de urgencia en la guardia y debió ser asistido con ventilación mecánica en la Terapia Intensiva”, expresaron fuentes sanitarias.

Por otro lado, otro hombre también sufrió quemaduras, aunque de menor gravedad (un 9 por ciento de su cuerpo), en la cara anterior de las piernas, sin compromiso en la vía aérea. “Cuando llegó se encontraba hemodinámicamente estable y fue llevado a la sala de cirugía. Se espera por la evolución de ambos”, agregaron desde el Hospital Centenario.

Además, hubo tres personas con quemaduras leves que están fuera de peligro: un prefecto que asistía en el incendio, uno de los responsables de encender el motor y el dueño de uno de los barcos afectados. Asimismo, un policía sufrió intoxicación por dióxido de carbono mientras ayudaba en el lugar y un bombero resultó deshidratado durante las labores de rescate y control del fuego.

La explosión que originó el siniestro se escuchó a varios kilómetros a la redonda, como así también se visibilizaba el humo a la lejanía

Debido a la magnitud de la explosión, que según el subsecretario de Salud de Gualeguaychú, Pablo Alfaro “hizo temblar los vidrios de mi casa”, se organizó un puesto de triage y primeros auxilios en el lugar para atender a los afectados. El fuego fue controlado a las 21.45 de ayer luego de la intervención de cuatro dotaciones de los Bomberos Voluntarios, cuatro ambulancias, efectivos de la Prefectura Naval Argentina y personal de la Policía de Entre Ríos, además de los médicos y enfermeros que se acercaron al lugar para asistir a las víctimas.

El fiscal de la causa, Facundo Álvarez, reveló -durante una entrevista en Radio Máxima de Gualeguaychú- que “la embarcación en la que se inició el fuego fue hundida y, luego, dos más. Como la embarcación está sumergida, se complica la pericia”. Las embarcaciones restantes sufrieron daños significativos.

Los vecinos asombrados por el fuego en la zona de la playa Papaya

Cómo se originó el incendio

El fiscal encargado de la investigación explicó que el fuego comenzó por una explosión mientras dos hombres realizaban reparaciones mecánicas en una de las embarcaciones afectadas. “Las dos víctimas principales estaban trabajando en el cambio de aceite, mangueras de combustible y filtros cuando, al intentar arrancar un segundo motor, se produjo una explosión que desató el incendio”, explicó durante un reportaje a Radio Máxima de Gualeguaychú.

Álvarez además indicó que “hasta el momento, no fue una falla mecánica, no hay cuestión de relevancia penal, más allá de alguna cuestión civil que pueda ventilarse, es otro fuero. Esto de acuerdo al relato que resulta verosímil de esta persona que es víctima”. También relató que “las personas habían sido llamadas para el mantenimiento de la embarcación, no son los propietarios, y en principio no hubo una acción negligente o imprudente”. Y cerró: “Si hubiera existido derrame de combustible en el río, no sería intencional”.

El incendio se controló casi a las 22 del día de ayer