El despliegue, en el Palacio Libertad, de la Banda de Música de la Armada Argentina

El Palacio Libertad, Centro Cultural Domingo Faustino Sarmiento, fue el escenario de una memorable velada ofrecida por Banda de Música de la Armada Argentina para celebrar el Día Internacional de la Música, en conmemoración de Santa Cecilia, cuyo espíritu sensible y apasionado por el arte es símbolo de la música desde el siglo XVI.

Sobre el escenario, participaron más de 50 músicos (a cargo de flautín, clarinetes, saxofones, trombón, trompetas, fiscorno barítono, tubas, percusión, guitarra eléctrica, teclado y bajo eléctrico), tres maestros de banda, una pareja de tango y el orfeón del Centro Naval compuesto por 70 coreutas.

Estuvieron presentes el Jefe del Estado Mayor General de la Armada, Vicealmirante Carlos María Allievi; el Jefe del Estado Mayor Conjunto, Brigadier General Xavier Isaac; el Secretario de Estrategia y Asuntos Militares, Licenciado Claudio Ernesto Pasqualini; el Coordinador de Cultura del Ministerio de Defensa, Mariano Alurralde; junto a otras autoridades y miembros destacados de las Fuerzas Armadas.

La Banda de Música de la Armada Argentina realizó un concierto en el Palacio Libertad

Con un programa dividido en dos partes, que combinó clásicos de la música académica, piezas emblemáticas de la cultura popular y tangos icónicos que celebran la identidad argentina, bajo la dirección del Inspector de Bandas Militare, Capitán de Navío Federico Gustavo Alderete, el concierto deslumbró a todos los espectadores.

La primera parte se distinguió por obras de grandes compositores europeos y piezas corales, que resaltaron la maestría y precisión de los músicos y coralistas. El concierto inició con la vibrante Marcha Radetzky, de Johann Strauss, un homenaje al mariscal austríaco que marcó un comienzo festivo, seguido por la obertura Poeta y Aldeano, de Franz von Suppé, dirigida por el Capitán de Corbeta Músico Ignacio Casares, que evocó la atmósfera de una posada vienesa. La intrigante Caballería Ligera, del mismo compositor, añadió dinamismo a esta obra dirigida por la Teniente de Fragata Rosana Natalia Ovín.

El tango también tuvo lugar durante el evento cultural en el Palacio Libertad

Por su parte, el coro del Centro Naval, dirigido por el maestro Daniel Saito, brilló con la zarzuela La Verbena de la Paloma, de Tomás Bretón, representando las fiestas madrileñas. Además, la emotiva interpretación de Va Pensiero (compuesta por Giuseppe Verdi) y perteneciente a la ópera Nabucco, conmovió al público.

El primer acto finalizó con la actuación solista de la Teniente de Navío auditora Melisa Andrea Barreyro, cantando el contemporáneo Hallelujah, escrito por Leonard Cohen, con una profunda carga emocional.

La segunda parte estuvo dedicada a tangos, como verdadera expresión nacional, y a clásicos contemporáneos. La destacada pareja de bailarines, Oscar Guillermo Claure y Martina Bordón, acompañaron los compases de la emblemática Tanguera de Mariano Mores, tema instrumental en estilo de tango sinfónico.

El melancólico tango Nostalgia, de Juan Carlos Cobián, con letra de Enrique Cadícamo, fue magistralmente interpretado por la solista, Cabo Principal músico Rosalía Lezana.

La pareja de bailarines se deslizaron con la destacada pasión y destreza, tan característica del tango argentino, al son del icónico Por una cabeza, compuesto por Carlos Gardel con letra de Alfredo Le Pera, que conectaron al público con la esencia del ritmo rioplatense.

La música internacional tomó protagonismo con la épica banda sonora de Piratas del Caribe de Hans Zimmer, seguido del himno rockero We Are the Champions de Freddie Mercury, vocalista de la banda británica Queen, que se ha convertido en un himno de las victorias deportivas.

Luego fue el turno del sofisticado jazz Caravan, de Duke Ellington, mientras que la guitarra eléctrica tomó protagonismo en la energética The Final Countdown, de la banda sueca Europe. Hacia el final, el público argentino vibró con un clásico del rock argentino: el clásico Ji Ji Ji de la banda Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota.

Como sorpresa, y fuera del programa, la Banda de Música interpretó As It Was del cantante y compositor británico Harry Styles. El concierto culminó con la Marcha de la Armada, de Alberto Soifer, ícono de la música militar en homenaje a la Institución naval.

Los presentes pudieron disfrutar de una velada a puro jazz, tango, rock, música clásica, entre otros estilos

Luego de que el Jefe del Estado Mayor General de la Armada, junto con su esposa, entregaron presentes a los artistas invitados, entre ellos la pareja de tango y Daniel Saito, en representación del coro del Centro Naval, el Vicealmirante Allievi resaltó que este evento era “el mejor corolario para estar a esta altura del año”.

“Este impresionante concierto que hemos tenido nos permite finalizar este año signado por muchísimos desafíos, muchísimas oportunidades y también con obstáculos. Pero hemos alcanzado todos los objetivos que nos hemos planteado y hemos cumplido con nuevos hitos que sinceramente a principio de año creíamos que no íbamos a poder alcanzar”, dijo y, al respecto, agradeció el apoyo brindado por el Jefe del Estado Mayor Conjunto y a las autoridades del Ministerio de Defensa.

También brindó un reconocimiento especial a los directores de la Banda de la Armada, el coro del Centro Naval, a los bailarines de tango y a las solistas. Dirigiéndose a las autoridades del Palacio Libertad, les agradeció por haber brindado las instalaciones. Finalmente, felicitó a las autoridades y personal de la Secretaría General de la Armada “por este maravilloso evento que han organizado”.

El concierto no solo demostró el talento de la Banda de Música de la Armada Argentina, sino que también reafirmó el poder de la música como herramienta para unir tradiciones, culturas y emociones a través de esta presentación que abarcó desde composiciones clásicas hasta piezas contemporáneas, entre las que se destacó la diversidad y el talento de los músicos participantes.