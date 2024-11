Padres a las trompadas en el acto de un jardín de infantes de José León Suárez: las versiones de la agresión que se hizo viral

Padres a las trompadas en el acto de un jardín de infantes en José León Suárez: todo comenzó por un auto mal estacionado

Una discusión por un auto mal estacionado en la localidad bonaerense de José León Suárez, partido de San Martín, desató una violenta pelea a las trompadas dentro de un jardín de infantes mientras los chicos y las familias celebraban del acto de fin de año.

El brutal ataque ocurrió este viernes por la tarde en la institución escolar San Daniele, y toda la secuencia de la agresión fue filmada por varios de los presentes, que rápidamente compartieron lo ocurrido en las redes sociales y el video se volvió viral en las últimas horas.

En las imágenes se observa cómo un hombre de remera negra y jeans azules irrumpe en el lugar y se acerca hasta la silla donde se encontraba sentado uno de los papás. Se los ve intercambiar unas palabras hasta que empieza a pegarle varias trompadas en el estómago.

“Ellos tienen un montón de videos, pero muestran lo que les conviene”, aseguró a TN Karina, la esposa del agresor. Según la mujer, todo comenzó cuando uno de los padres, al no encontrar un lugar para estacionar su auto, decidió hacerlo arriba de la vereda de una casa, ubicada justo frente al jardín.

Karina, al advertir la situación, le pidió que sacara el vehículo y se produjo la primera pelea. “Tenía la trompa del auto en la puerta de mi casa”, se enfureció la propietaria, quien comenzó a preguntar a los gritos de quién era el coche para que fuera a sacarlo de ahí.

“El tipo viene y me dice de todo, me insulta”, relató la mujer al admitir que, finalmente, logró su cometido de que dejara de obstruir la entrada de su domicilio. Pero la discusión se tornó más tensa cuando el automovilista escuchó un comentario que Karina le hizo a su mamá. “Estaba con ella arriba del auto y le digo: ‘Ah bue… Son unos negros. ¿Cómo puede ser que los sorprendidos sean ellos?’”, se sinceró la mujer.

Inmediatamente, según sus declaraciones, irrumpió en la escena otra mujer; que le dijo: “Mirá quién habla de negros, vos que nos venís a correr y nosotros venimos a un evento del jardín”.

Pelea en el jardín de infantes: el descargo de la mujer del agresor del video

La reacción de Karina fue intempestiva. Se bajó del auto y la encaró: “¿Qué te pasa? Si ni siquiera es con vos el problema. Yo estoy exigiendo poder entrar a mi casa”.

Lo que jamás imaginó Karina es que la esposa del automovilista terminaría atacándola a golpes de puño, y muchos menos que el esposo se sumaría a la golpiza. “Cuando me doy vuelta, la mujer me pega y me tiro al piso. Después viene el marido y me pega patadas en la frente, la cara y el ojo”, describió frente a las cámaras de TV.

La situación se puso aún peor cuando Karina le contó a su marido lo que había ocurrido, por lo que el hombre cruzó al jardín y desató una batalla campal en medio de acto escolar. Los otros padres, que no entendían el motivo de su violenta reacción, respondieron a las piñas contra el agresor.

En diálogo con TN, la directora del establecimiento también dio su versión de los hechos. “Estábamos todas las familias convocadas porque se realizaba el festival de fin de año en conmemoración a que cumplimos 20 años y en la calle, en la vereda de en frente, vi que había una discusión. La gente que estaba ingresando me dijo que creían que era algo por el estacionamiento”, señaló Patricia.

“En el ínterin que salgo para intentar consensuar ya se habían ido a las manos y se siguió sumando gente, por lo que no hubo lugar a la escucha, así que como los niños ya habían ingresado, se cerró la puerta del jardín con llave”, recordó.

Sin embargo, señaló que luego de ello hubo alguien forzó el portón e ingresó al lugar en pleno acto. “Apareció (el hombre) por la parte de atrás del salón, se puso frente al público visualizando y buscando y, cuando encontró a quien buscaba, se acercó y se fueron a los golpes”, contó.

El acto fue interrumpido y los niños presentes -todos menores de 5 años- se quedaron sin poder terminar su presentación. “Llegó la Policía y este señor fue retirado”, aclaró Patricia.

Este lunes todas las familias involucradas se presentaron en la UFI N°5 de San Martín para prestar declaración, a raíz de la denuncia presentada por Karina y su esposo. Sumado a ello, se informó que de los 41 alumnos que forman parte del establecimiento solo asistieron cinco a clases, ya que el resto tiene a sus papás involucrados en la pelea.