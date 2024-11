Al menos 70 personas resultaron intoxicadas tras fiestas de egresados en Cipolletti: las multas que aplicó el municipio

Al menos cinco personas fueron hospitalizada tras las intoxicaciones

Al menos 70 personas resultaron intoxicadas luego de tres fiestas de egresados celebradas en un salón de eventos en Cipolletti, Río Negro. Familias del colegio Confluencia de Neuquén, una de las instituciones que festejó en el lugar, coincidieron en que los problemas comenzaron luego del evento.

En tanto, señalaron que varios pacientes reportaron síntomas similares y que, al compartir información en un grupo de padres, se elaboró una lista para contabilizar a los afectados. “De 25 familias, hay más de 70 intoxicados y cinco personas tuvieron que ser internadas”, explicó una madre del colegio. Y según informaron a Diario Río Negro las familias afectadas, de los casi 200 invitados que asistieron a las celebraciones, cinco debieron ser hospitalizados, entre ellos dos niñas de 11 años.

Los padres atribuyeron los síntomas a la comida servida en el lugar. La mayoría informó haber experimentado síntomas como vómitos, diarrea, fiebre y malestar general.

Sin embargo, contaron que al comunicarse con la empresa responsable del salón y el catering, les respondieron que el problema se debía al consumo de alcohol por parte de los asistentes. Esta versión fue rechazada por los familiares, quienes aseguraron que no todas las personas que presentaron síntomas habían bebido alcohol. “La respuesta fue que ‘habían tomado mucho alcohol’, pero esto no es cierto. Hay casos de gente que no tomó y se intoxicó”, agregó la misma madre.

El municipio de Cipolletti tomó intervención en el caso luego de recibir las denuncias. A través de un comunicado, se informó que se llevó a cabo una inspección en el salón, durante la cual se detectaron irregularidades. Entre ellas se encontraba la presencia de carne vencida “y sin las condiciones que aseguren su correcta calidad alimentaria”, alimentos cocinados sin rotulación y artículos de limpieza vencidos.

Ante esta situación, el municipio procedió a clausurar la cocina del salón por un período de 24 horas, con el fin de realizar tareas de limpieza y desinfección. Asimismo, se aplicó una multa económica cuyo monto podría superar los 3.500 SAM (Unidad de Multa), equivalente al precio de un litro de nafta súper en la estación del Automóvil Club Argentino de Cipolletti, que actualmente es de $819, según Río Negro. Esto significa que la sanción podría superar los $2.800.000.

Fiebre y diarrea fueron algunos de los síntomas reportados (Imagen Ilustrativa Infobae)

Además, se informó que personal de la dirección de comercio y Unidades Regionales de Epidemiología y Salud Ambiental se presentó en el lugar para tomar muestras de agua potable y alimentos, con el objetivo de analizarlas y determinar las posibles causas de la intoxicación.

Como medida adicional, el municipio solicitó a los responsables del salón un cronograma detallado con las fechas y horarios de los próximos eventos programados. Esto permitirá realizar inspecciones previas y supervisar la elaboración de los menús en futuras celebraciones. En el comunicado se subrayó, de acuerdo a lo consignado por LM Cipolletti, que “el municipio, a través del departamento de bromatología, dependiente de la dirección de comercio, realiza controles periódicos a locales gastronómicos a fin de resguardar la calidad alimentaria de los vecinos. Por lo cual, se solicita a la ciudadanía que, ante cualquier evento que pueda poner en riesgo a la población, se comuniquen inmediatamente a la línea 147″.

A pesar de lo sucedido, los padres de los alumnos afectados aclararon que no buscan que el salón sea clausurado permanentemente, ya que esto perjudicaría a otros estudiantes que tienen fechas reservadas para los próximos fines de semana. “Entendemos que el perjuicio lo pagarán los egresados que ya tienen su fecha reservada para los próximos fines de semana”, señalaron. No obstante, solicitaron que se aplique una multa económica al establecimiento. “La mayoría de los padres hicimos denuncias a bromatología de Cipolletti para que se aplique esto, porque el domingo hubo otra fiesta y sabemos de casos con síntomas similares”, afirmó una de las madres de las familias afectadas.