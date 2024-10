Un británico dijo que Buenos Aires es mejor ciudad para vivir que Nueva York y dio sus motivos: “Están siendo estafados”

Un usuario abrió el debate en Twitter sobre qué ciudad es mejor

¿Nueva York o Buenos Aires? ¿Qué lugar es mejor para vivir? Un usuario británico de la red social X que pasó un tiempo en ambos centros urbanos dio cinco razones para afirmar que la ciudad argentina supera a la estadounidense. Eligió a CABA por su asequibilidad, clima, limpieza, seguridad y transporte.

El perfil @CoachLCB, que se presenta como Lloyd, abrió un hilo comparando estos cinco aspectos de cada ciudad. Su reflexión se volvió viral y cientos de personas se sumaron al debate. “Los estadounidenses están siendo estafados”, avisó el usuario que inició la discusión antes de exponer sus razones.

Y también aclaró: “Pasé una cantidad considerable de tiempo en ambas ciudades. He experimentado lo que es vivir allí. No he sido simplemente un turista que se aloja en hoteles y sólo visita los lugares turísticos. Lo que he visto me impactó. Nueva York ni siquiera se acerca”.

En primer lugar, destacó la asequibilidad de Buenos Aires: “Cuesta 600 dólares por mes un Airbnb en una ubicación privilegiada con excelente Wifi y una pileta en la terraza. Nueva York cuesta seis veces ese precio y no tenés ni la mitad del espacio ni de las comodidades”, planteó.

También destacó que en la Ciudad se encuentra “toda comida de alta calidad, primerísima atención y no procesada”, mientras que en Nueva York “la mayoría del tiempo te alimentan con comida basura”.

“Fui al mejor steakhouse del mundo (con estrella Michelin). Tomamos vino, dos cortes de carne, papas fritas, entrada y una bebida gratis mientras esperábamos por 165 dólares. Este sería considerado un lugar de lujo en BA”, siguió.

Y destacó que además “la entrega de comida también es mucho más barata”, ya que en Estados Unidos las plataformas “tienen un costo mínimo de 35 a 40 dólares por pedido”, mientras que en la Argentina ese precio oscila entre los 10 y 15 dólares.

Otro punto a favor de Buenos Aires: el clima. Lloyd contó que solo estuvo en ambas ciudades durante el verano: “Nueva York es asquerosa con el calor. Los edificios hacen que la ciudad parezca 10 grados más caliente de lo que es. Todo el mundo está sudado y húmedo, la mayoría de la gente viste ropa de oficina y tiene que cambiarse antes y después del trabajo”, posteó.

En contraparte, evaluó que en la Ciudad “el clima es caluroso, pero es un calor agradable, no es bochornoso, hay una brisa fresca constante”.

Lloyd junto a una chica en el Obelisco

Otro aspecto que analizó fue el de la limpieza y la cantidad de personas en situación de calle. “No me malinterpreten, hay bastantes personas sin hogar en Buenos Aires, como en cualquier ciudad importante. Ves gente durmiendo en las calles, gente rebuscando en los contenedores de basura, incluso algún que otro niño pidiendo comida. Pero en Nueva York hay fácilmente diez veces más”, sostuvo.

E insistió con que la ciudad norteamericana “es mucho más sucia, siempre sentís una capa de suciedad en el cuerpo, especialmente si tomás el subte”, aunque reconoció que “hay muchos perros en Buenos Aires, lo único que realmente se ve es materia fecal de perro de vez en cuando en el suelo. Pero la gente siempre está barriendo y lavando las calles”.

En cuarto lugar se refirió a la seguridad. “Seguro que habrá partes que sean peligrosas y no seguras. Pero esto es lo mismo en todos los países. Soy del Reino Unido y creo que Londres es mucho más riesgoso que BA en términos de seguridad. Nueva York, según mi experiencia, también era mucho más desconfiable”.

“Muchos barrios y áreas de Nueva York se sienten abandonados, hay muchos drogadictos y uno tiene un miedo constante al caminar. En BA me he sentido súper seguro, he estado alerta, pero nunca me he sentido excluido. Se ve mucha gente en la calle cuando está oscuro”, completó. Y se sorprendió de ver gente en las plazas “después de las 10 de la noche” con “gente tomando, comiendo y paseando a sus perros”.

El usuario británico dejó el último lugar para el transporte: “Uber es 3 o 4 veces más barato aquí que en Estados Unidos. Un viaje de 30 minutos te costará 10 dólares. No hay tanto tráfico, tienen carriles enormes y anchos, una calle en el centro tiene 16 carriles. En realidad, podés moverte en coche en esta ciudad, mientras que en Nueva York no podés”.

También valoró que el subte “funciona bien acá y es súper barato, al igual que los colectivos”.

Y concluyó contando que la Argentina no tiene nada que envidiarle a Estados Unidos en aspectos como el servicio de Wifi, la calidad de gimnasios o clubes, el servicio de envío de paquetes o los pagos con tarjetas.