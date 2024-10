Una universidad pública en Tucumán les cobraba un arancel a los aspirantes a cursar en el ciclo lectivo 2025

En la UTN Tucumán se pueden estudiar cinco carreras de ingeniería (Wikipedia)

En un hecho sin precedentes, la Universidad Tecnológica Nacional regional Tucumán obligó durante varios meses a los estudiantes que querían inscribirse en el curso de ingreso para el ciclo lectivo del año próximo un arancel de 40 mil pesos. La controversia surgió porque lo hizo en medio de una discusión que abrió el Gobierno de Javier Milei sobre la posibilidad de arancelar la educación universitaria pero la actual Ley de Educación Superior y el propio estatuto de la UTN prohíben cobrar cualquier tipo de tarifa o bono.

La polémica nació al descubrirse que la UTN Tucumán mencionaba en su sitio web el “pago de acceso a la plataforma y al material de estudio” como un requisito para la inscripción en el curso de ingreso. El consejero superior de la UTN por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Franco Licciardi, hizo público el caso al presentar un pedido de informes al decano de la UTN Tucumán, Rubén Egea, en el que exigió explicaciones y reclamó la suspensión urgente del cobro “a fin de garantizar el derecho al ingreso irrestricto y la gratuidad de la enseñanza en las carreras de grado”.

La UTN es una casa de estudios pública especializada en carreras tecnológicas, fundamentalmente en ingenierías. Y federal, ya que cuenta con 30 sedes regionales en todo el país. Cada regional tiene su decano que depende del rector y del consejo superior. Todas las regionales de la Universidad Tecnológica Nacional ofrecen cursos de ingreso previos a la inscripción para nivelar a los aspirantes. Pero son gratuitos y los costos están cubiertos directamente por el rectorado de la UTN.

En la regional Tucumán se pueden estudiar las carreras de Ingeniería en Sistemas de Información, Ingeniería Electrónica, Ingeniería Civil, Ingeniería en Energía Eléctrica e Ingeniería Mecánica. En la web de la UTN Tucumán hay un botón para la inscripción al curso, que dura un mes, y en la página específica se detallan los objetivos de este dispositivo académico: “Tiene como objetivo servir de enlace con la Escuela Secundaria con el propósito de enriquecer y profundizar los conocimientos disciplinarios de Matemáticas y Física a través de una colaboración coordinada”. El curso consta de encuentros presenciales los días sábados y “mediados por la tecnología” desde agosto hasta noviembre.

Una captura de pantalla donde se observa el pedido del pago de un arancel y no se especifica que es voluntario: fue eliminado el último viernes tras conocerse la polémica

Hasta hace unos días, que la noticia del cobro del arancel se hizo público, estaba especificado el cobro de $ 40.000. Al ser consultadas las autoridades de la UTN Tucumán, se cubrieron al argumentar que se trataba de algo así como un pago voluntario. Sin embargo, la información en el sitio web no especificaba eso, sino que lo presentaba como un costo obligatorio “por el acceso y la plataforma”.

“Hay muchos aspirantes que no pagaron porque no es un arancel, es una contribución que hacen los alumnos para acceder a los materiales y a la plataforma académica que se desarrolló e implementó mediada por tecnología. Con talleres de acompañamiento presenciales los sábados, debido a que ellos se encuentran cursando su último año del nivel medio”, comentó a Clarín la secretaria académica de la regional Tucumán, Silvana Marsiglia, quien destacó que los aspirantes al ingreso anotados son no sólo de su provincia, sino también de las que la rodean: Salta, Jujuy, Santiago del Estero, Catamarca e incluso Chaco.

“Estoy convencida, junto a todos los que pertenecemos a la comunidad Uteniana, que la Universidad siempre debe ser pública, gratuita y de calidad. Te lo dice alguien que es, junto a mis hermanas, la primera generación de profesionales gracias a ella”, dijo días atrás la docente, quien se comprometió a “revisar” los textos de la página web. De hecho, el aviso del pago del arancel desapareció de la web el último viernes.