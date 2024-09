El guerrero, el mensajero y el sanador: quiénes son los santos arcángeles y por qué la iglesia católica celebra hoy su día

Juniors, la primera masacre escolar de Latinoamérica y el escalofriante diálogo con la jueza: “Cuando tiré no me pude frenar, no era yo”

Rafael Juniors Solich tenía 15 años cuando disparó en el aula y mató a tres compañeros e hirió a cinco. Próximo a cumplir 36, permanece bajo tutela judicial en un neuropsiquiátrico. A dos décadas de la masacre de Carmen de Patagones, la vida de un joven que, entre internaciones y salidas transitorias, se enamoró, tuvo un hijo y fijó domicilio en Villa Elvira, partido de La Plata, donde pocos conocen su pasado