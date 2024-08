Alerta amarilla por tormenta en Buenos Aires y otras 14 provincias para este martes

Buenos Aires, Córdoba, San Luis, Mendoza, San Juan, La Rioja, Santa Fe, Catamarca, Salta, Jujuy, Formosa, Chaco, Corrientes, Entre Ríos y Chubut están bajo alerta amarilla (Crédito: Adrián Escandar)

El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta amarilla por tormentas para este martes que abarca 15 provincias del país. Así, Buenos Aires, Córdoba, San Luis, Mendoza, San Juan, La Rioja, Santa Fe, Catamarca, Salta, Jujuy, Formosa, Chaco, Corrientes, Entre Ríos y Chubut se verán afectadas durante la jornada, algunas en mayor medida que otras.

Para estos casos, el sistema de alertas del SMN informa que se trata de “posibles fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas”.

“En la provincia de Buenos Aires, se prevén tormentas aisladas, algunas localmente fuertes, con ocasional caída de granizo, fuertes lluvias en cortos períodos, ráfagas e importante actividad eléctrica. Se estiman valores de precipitación acumulada entre 20 y 40 mm, pudiendo ser superados en forma puntual. Asimismo, en las provincias del litoral, los fenómenos serán más significativos, con probabilidad de lluvias y tormentas fuertes, con caída de granizo, ráfagas intensas, considerable actividad eléctrica y fuertes lluvias en cortos períodos”, detalla el sitio web. Además, remarca que los valores de precipitación acumulada pueden ser de entre 40 y 70 milímetros, aunque, en algunos casos, pueden ser superados.

De acuerdo a la última actualización del organismo, varias localidades de la provincia bonaerense están bajo la alerta amarilla. La zona oeste de Dolores, Castelli, Chascomús, General Lavalle, Lezama, Punta Indio, Tordillo y Pila son algunos de los lugares en los que se registrarán tormentas. También ocurrirá en La Costa, en Azul, Rauch, Tapalqué y las zonas bajas de las ciudades de Benito Juárez y Tandil. Laprida, Necochea, Tres Arroyos, San Cayetano y Lobería son otros de los puntos que se verán afectados por las lluvias fuertes.

En tanto, la alerta amarilla se extiende por todo el territorio de la provincia de San Luis. Lo mismo ocurrirá en Chaco, Formosa y Corrientes.

Algo similar se verá en Mendoza, donde los únicos departamentos que no serán azotados por las tormentas son Las Heras, Luján de Cuyo, Godoy Cruz, Guaymallén, Maipú, y la cordillera de Tupungato.

Al sur del país, Chubut tendrá la presencia de lluvias intensas con ráfagas, únicamente, en la zona costera que comprende las localidades de Florentino Ameghino, Escalante y la capital provincial, Rawson.

Córdoba será otra de las provincias afectadas. En este caso, la alerta amarilla abarca los departamentos de General Roca, Presidente Roque Sáenz Peña, Juárez Celman; las zonas bajas de Río Cuarto, Calamuchita, Santa María; Cruz del Eje, Minas, Pocho, San Alberto y San Javier.

Las regiones del este, centro y sur de San Juan también se encuentran bajo alerta. En La Rioja, los departamentos de General Juan Facundo Quiroga, General San Martín, Rosario Vera Peñaloza, Chamical, General Belgrano y General Ocampo también se verán afectados.

La zona perjudicada de la provincia de Santa Fe será la del norte, mientras que en el resto del territorio, no rige ninguna alerta. En Entre Ríos, las localidades de Concordia, Federación, Federal, Feliciano y San Salvador son las que se encuentran bajo la advertencia amarilla.

En Catamarca, las tormentas llegarán a Tinogasta, Antofagasta de la Sierra, Belén, Cafayate, San Carlos, Santa María y Tafí del Valle. Por último, en Jujuy y Salta, la alerta rige en una parte menor del territorio.

Recomendaciones para los casos de alerta amarilla

El SMN brinda una serie de recomendaciones para los casos en los que rige una alerta amarilla por tormenta. En este sentido, recomienda: no sacar la basura; retirar objetos que impidan que el agua escurra; evitar actividades al aire libre; no refugiarse cerca de árboles y postes de electricidad que puedan llegar a caerse; no permanecer en playas, ríos, lagunas o piletas para minimizar el riesgo de ser alcanzado por un rayo; estar atento ante la posible caída de granizo; e informarse por las autoridades.

Por último, sugiere tener siempre lista una mochila de emergencias que cuente con linterna, radio, documentos y teléfono.