La mujer que estudió en Argentina, se volcó a la arquitectura efímera y llegó a la meca del entretenimiento

Corinne Merolla y Sooner Routhier

Cuando comenzó sus estudios de arquitectura, Corinne Merolla no imaginaba el giro que daría su profesión. Desde niña estaba muy interesada en el dibujo y la música, lo que hizo que explorara diferentes disciplinas creativas. Sin dejarlas de lado, comenzó a estudiar la carrera en la universidad de Rosario, ciudad a la que llegó siendo muy pequeña luego de nacer en los Estados Unidos.

En los primeros años dudaba un poco sí seguir o no la carrera porque cada vez que realizaba los trabajos prácticos que le pedían, ella no se veía reformando cocinas ni construyendo un edificio. Sin embargo, una voz interna le decía que continuara. También lo hizo gracias a la insistencia de uno de sus profesores, el que la dejó que le diera rienda suelta a su imaginación. Sin darse cuenta aún, con los trabajos poco convencionales que presentaba en clase comenzó a integrar sus primeras pasiones con el diseño del espacio en un solo lugar y con los años se convirtió en una arquitecta efímera especializada en dirección de arte y diseño de espectáculos. En ese enfoque creativo dirige espectáculos y shows, y conceptualiza instalaciones y experiencias inmersivas.

Desde su ciudad, habla con Infobae en tiempo presente, repasa su carrera y confía sus deseos: “Me encantaría trabajar con artistas como Rammstein, porque me fascina lo que hacen, y me gusta también mucho, pero mucho, el trabajo que están realizando artistas de acá. Los vengo observando y siento que hoy los argentinos son impresionantes. Toda la movida urbana no tiene techo. Artistas como María Becerra, Wos y Duki están llegando a todos los lugares y con mucha velocidad. Me encantaría trabajar con ellos”.

Corinne forma parte del equipo liderado por Sooner Routhier en The Playground Creative, quien ha trabajado para artistas como Coldplay, Muse, Paramore y The Weekend

Actualmente, Corinne forma parte del equipo liderado por Sooner Routhier en The Playground Creative, quien ha trabajado para artistas como Coldplay, Muse, Paramore y The Weekend. Juntas, forman un equipo creativo en The Playground, donde dan vida a emocionantes proyectos que realizan en todo el mundo.

La historia

Corinne nació en los Estados Unidos y fue criada en Rosario, ciudad que adoptó como su base de vida, y de la que no se mueve. “Acá están mi perra y mis plantas”, dice sobre por qué no se radica en otro país para estar más cerca de donde realiza gran parte de su trabajo.

Siempre fue una niña con una curiosidad innata y un espíritu inquieto, lo que la llevó a indagar en las profesiones de su padre músico y arquitecto. Su gran influencia. Ese deseo de descubrir todas las aristas del mundo hizo que comenzara a estudiar artes plásticas, pero también canto.

Corinne Merolla (Ligia Majul)

En 2018, todo cambió cuando llegó su primer gran proyecto: la Zarzuela de Madrid, donde colaboró junto al escenógrafo de ópera Nicolas Boni. Esta experiencia la catapultó en el camino de las nuevas oportunidades y llegó a trabajar en producciones en Italia, España, Chile y Uruguay.

Desde que comenzó en el mundo del entretenimiento, su actividad es en otros países por lo que viaja constantemente. “Yo trabajo de manera remota, viajo para los ensayos y los estrenos, pero siempre regreso porque, como siempre digo: mis plantas y mi perra están en Rosario así que es acá donde está la base de todo. Nunca me instalé en otro país, excepto el tiempo de trabajo. Si bien nací en los Estados Unidos, a los 7 años llegué con mi a la Argentina, me formé y crecí acá. Yo soy argentina”, asevera.

A los 18 años comenzó a estudiar arquitectura en la Universidad Nacional de Rosario. “Soy arquitecta, pero bueno, encontré una manera bastante poco tradicional de encarar esta formación. Siempre estuve muy en contacto con el arte, con la música. Soy cantante y fui vocal coach durante mucho tiempo y también soy artista plástica. Me costaba encajar dentro de la arquitectura tradicional. Yo creo que fue cerca del final de mi formación que encontré este nicho de la arquitectura efímera, así se le puede llamar, porque engloba las tres disciplinas que a mí tanto me gustan: el arte, la música y el espacio. Seguí estudiando Dirección de Arte, Escenografía, Iluminación, me seguí formando como podía, y también empecé a trabajar en puestas en escena, en instalaciones, instalaciones urbanas o en cosas más inmersivas. Así fui arrancando y hoy siento que las tres disciplinas que amo están siempre latentes en mi caja de herramientas”, asegura.

Corinne Merolla delante de una de las pantallas de la escenografía (Martin García)

Cada vez que encara un proyecto se basa en lo que la nutre. “A veces apelo a la arquitectura, a veces al arte, a veces a la música. De alguna manera, una u otra de las tres cosas siempre está y aparece. Considero que son las tres patas, sin una de ellas no sé si podría”, sostiene.

En aquel primer trabajo en la ópera, se metió un poco en ese mundo escenográfico. “Comencé a enamorarme más de todo lo que hace la puesta en escena, y comencé a incorporar en mi trabajo la escenografía tradicional, que es algo más tangible, sobre todo hoy, que está todo tan digitalizado, con tantas pantallas y tanta tecnología. Por eso, me gusta volver un poco a las raíces, a la materialidad de las cosas”, dice.

De sus primero pasos, cuando pintaba telones en la terraza de la casa de sus papás, en Rosario, y murales, al presente que la emociona cuenta: “Hace un año y medio, más o menos, estoy trabajando en The Playground, con Sooner Routhier, que es una genia, ¡es lo más! La contacté hará casi dos años y desde el minuto cero pegamos súper buena onda, empezamos a trabajar juntas y hoy tenemos un equipo hermoso, conformado por un montón de personas, de distintas parte del mundo. Somos todos muy distintos y traemos al equipo distintos proyectos, distintas experiencia”, asegura.

Green Day Saviors World Tour 2024 (Greg Schneider)

Hablar de su vida actual y recordarse de niña, cuando la curiosidad estaba latente, la emociona. “Siempre tuve mucha facilidad con el dibujo y el arte desde chiquita me interesó y mi viejo me mandó a estudiar en talleres de arte porque era súper inquieta y me encantaba lo que ahí hacían”.

La carrera no estaba del todo en ella, pero llegó allí “por descarte”. Como no era muy mala con los números y no sabía qué estudiar, me metí en arquitectura. Al principio tuve, por suerte, profesores y maestros que me tuvieron una paciencia increíble porque no era una alumna muy tradicional porque encaraba los proyectos de una manera bastante abstracta. Entonces, quizás, para un un ortodoxo de la arquitectura mis trabajos no hubieran sido buenos mientras yo seguía con todos mis delirios, pero mis profesores vieron antes que yo que iba a terminar haciendo esto y me tuvieron paciencia. Recuerdo a un profesor en particular, Juan Germán Guardati, que fue mi tutor de tesina y un gran maestro, que siempre me decía que abordara los proyectos de arquitectura tradicional como un lienzo de pintura, en blanco. Además me acompañó mucho cuando quise dejar la carrera porque no quería hacer casas ni demoler baños...”.

Pese a tanto acompañamiento, el aprendizaje le llegó solo. “Ejerciendo, empecé a darme cuenta de que la arquitectura es una profesión impresionante, que da herramientas que aplican a todo porque podés hacer desde vidrieras hasta escenarios de una banda de rock. No es algo tan encasillado y, por suerte, hoy se está abriendo muchos espectros y eso me parece fascinante para darle visibilidad a las a las distintas aristas de esta profesión”, admite.

El trabajo de Corinne Merolla junto a Sooner Routhier en al gira de la Green Day Saviors World Tour 2024 (Greg Schneider)

Las experiencia Green Day

Corinne Merolla se embarca en nuevos desafíos con cada proyecto que emprende y asegura que la inspira cada historia que cuenta y que está nutrida de la esencia única que cada proyecto lleva consigo. Desde que lo inicia, se sumerge en el desarrollo, desde una mirada innovadora y única a cada obra que toca. Eso la hace hoy una de las artistas más fuertes del mundo del entretenimiento a nivel internacional.

Cuando comenzó su trabajo con Sooner Routhier, la diseñadora de espectáculos estadounidense, trabajó en la performance del cantante Noah Kahan, en Saturday Night Live SNL, y en su gira estadounidense “We’ll All Be Here Forever Tour”, que tuvo invitados de lujo como Olivia Rodrigo, Shawn Mendes, entre otros artistas.

Recientemente, estrenó la gira mundial de Green Day “The Saviors World Tour 2024″, que conmemora los 30 años del disco “Dookie”, 20 años del disco “American Idiot” y el lanzamiento del nuevo material, “Saviors”. El magnífico show (de más de 2 horas y media de duración) es un homenaje a la carrera del legendario trío.

“El proyecto lo trabajamos con Sooner. La idea era generar algo que tuviera mucho impacto, queríamos lograr una gran pared de sonido, con mucho fuego, mucha pirotecnia. Cuando llega ese proyecto, fuimos y venimos mucho porque ella estaba justo de viaje en Italia, donde vio los elementos de iluminación y pensamos en hacer un gran panel de sonido. Con eso empezamos a masticar la idea porque sabíamos que era una gira que iba a estar promocionando un disco nuevo y recordando otros dos. Entonces, tomamos como premisa un show de tres partes y cada una aplicaba a cada álbum. La puesta está sumamente inspirada en el arte de cada álbum y en la historia detrás de cada disco. Hay mucha información dentro de ese show que está inspirado hasta en el mínimo detalle porque o es parte de la letra de una canción, parte del arte de tapa, parte de los videoclips. Obviamente también la banda aportó su sus ideas”.

Durante Noah Kahan Tour 2024 (Jim Trocchio)

Además, Corinne trabajó en simultáneo, en la codirección de la promoción del nuevo disco de Zayn Malik en “The Tonight Show Starring Jimmy Fallon” y su reciente show debut como solista en Shepherd ‘s Bush Empire, en Londres luego de formar parte de la banda One Direction.

“Hacer este tipo de trabajo no es muy distinta a cuando una persona te diga que se compró un terreno y te pida el diseño de su casa. Te cuenta cómo es si vida, su rutina y sabés cómo vive esa persona, qué espacios necesita. A la hora de diseñar a un show es muy similar porque empezás a conocer al artista, qué es lo que quiere comunicar, de qué manera quiere habitar ese espacio. En el caso de Green Day estamos hablando de tres discos. Vemos cómo son esos discos, qué colores tienen, qué tipo de iluminación puede llegar a llevar, qué tipo de visuales pueden llegar a contar estas pantallas, qué arte tiene y en base a eso también se comienza a diseñar y a escribir el guión de cada de cada show. Es muy similar. Yo lo siento con una dinámica muy similar a lo que es encarar un proyecto de arquitectura”, finaliza.

*Corinne comparte todo su recorrido y trabajo en su cuenta instagram.com/corinnemerolla