Destrozos en las inmediaciones del Congreso: los daños ascienden a casi 100 millones de pesos

Los manifestantes rompieron cordones y mampostería para proveerse de proyectiles. (Jaime Olivos)

Los violentos enfrentamientos entre manifestantes y las fuerzas de seguridad ocurridos ayer, miércoles, en las inmediaciones del Congreso de la Nación, mientras dentro del recinto los senadores nacionales debatían la Ley Bases que finalmente fue aprobada tras el desempate de la vicepresidenta Victoria Villarruel, dejaron pérdidas millonarias de mobiliario y paisaje para el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. En ese contexto, hoy continuaba el operativo de limpieza intensiva en las calles adyacentes al palacio legislativo.

Según confirmaron fuentes del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires a Infobae, entre los principales destrozos en el paisaje y mobiliario urbano se destacan el daño de los canteros ornamentales, la quema del césped, el incendio de cestos fijos y los grafitis en basamento de mástil, odeones, copones y bancos.

Además, durante el recorrido de la zona afectada se constató la rotura de solado de baldosas, el piso de goma en patio de juegos, bancos de hormigón y la reja e ingreso al interior del Monumento a los Dos Congresos.

El operativo para restablecer el orden y la limpieza en los alrededores del Congreso cuenta con 120 barrenderos, 8 hidrolavadoras, 6 camiones recolectores, 20 supervisores, 8 brigadas de acción inmediata. Debido a este importante despliegue, las autoridades porteñas estimaron que el costo del servicio es de 62 millones de pesos.

Asimismo, se confirmó la vandalización de 9 contenedores y 37 cestos de residuos, valuados en más de 30,5 millones de pesos.

En total, el GCBA deberá desembolsar al menos 92.5 millones de pesos para reparar todos los daños que dejó la manifestación.

Manifestantes dieron vuelta y quemaron automóviles.

Durante los graves incidentes que se registraron ayer en torno al Congreso, un grupo de piqueteros prendió fuego el auto de la radio cordobesa Cadena 3, uno de los tantos medios de comunicación que se encontraba en las inmediaciones del Parlamento dando cobertura tanto a la sesión que transcurría en la Cámara Alta como a la movilización que se llevaba a cabo en la calle.

El incidente se desató pasadas las 16:30, cuando algunos de los manifestantes que se encontraban en la zona se acercaron al rodado para vandalizarlo en el marco de los incidentes desatados con los agentes policiales que participan del operativo.

Ley Bases: disturbios y tensión en el Congreso. Prenden fuego el auto de Cadena 3

Orlando Morales, el periodista que vivió en primera persona el ataque contra el vehículo, salió al aire en el programa “Viva la radio” del mencionado medio cordobés momentos después del ataque y contó, sin poder contener su angustia, cómo fue el momento en el que los protestantes se encimaron al rodado para vandalizarlo. “No lo puedo creer. Hijos de re mil puta. Me pegaron. Iba a sacar el móvil y me lo dieron vuelta. No se puede creer”, dijo el hombre, aún consternado por lo que acababa de suceder.

Mientras desde el piso los conductores le pedían al periodista que se tranquilizara, Morales no pudo ocultar su enojo y tristeza ante la situación y respondió: “No, qué tranquilo. Estos son los inadaptados. Estos son unos sinvergüenzas, unos caraduras. Encima yo estaba arriba del móvil. Me sacaron de un brazo, me tiraron al suelo, lo dieron vuelta y lo quemaron. No se puede creer”.

El hombre contó cómo los piqueteros se encimaron al vehículo durante la protesta afuera del Congreso

Como consecuencia de los incidentes ocurridos en las últimas horas en inmediaciones del Congreso, la Policía de la Ciudad detuvo a 22 personas, 15 hombres y 7 mujeres.

Entre los detenidos hay un hombre de 41 años que tenía en su poder una granada de gas, la cual está siendo analizada por el personal especializado. Fue identificado como Cristian Fernando Valiente, con domicilio en CABA, según pudo confirmar este medio a partir de fuentes policiales.

Además, gracias al trabajo con las cámaras de seguridad, fue apresada una mujer de 36 años que estaba prendiendo fuego dos bicicletas del Gobierno de la Ciudad en la estación ubicada en Ceballos e Hipólito Yrigoyen. Todos quedaron a disposición del juzgado de turno.

La Policía de la Ciudad detuvo a 22 personas durante la manifestación contra la Ley Bases en las inmediaciones del Congreso de la Nación. (AP Foto/Gustavo Garello)

Por su parte, hasta este jueves a la mañana la fuerza de seguridad porteña llevaba contabilizados tres policías lesionados, dos mujeres y un hombre.

Una de las oficiales heridas recibió el golpe de un objeto contundente arrojado desde un balcón en la intersección de la calle Salta y Avenida de Mayo, y fue derivada al Hospital Ramos Mejía con diagnóstico “traumatismo de cráneo”. En tanto, otro de los heridos sufrió una fractura en un dedo por un golpe y una de las detenidas un traumatismo en un pie.